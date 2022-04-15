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أجرى رئيس الأكاديمية الدبلوماسية الوطنية الكورية "هونغ هيون إيك" مقابلة مع وكيل وزارة الخارجية البحرينية للشؤون السياسية الشيخ "عبدالله بن أحمد آل خليفة".

وتبادل الجانبان معلومات عن دورات تعليم وتدريب الدبلوماسيين من البلدين واتفقا على إيجاد سبل للتعاون بين جهتي البلدين.

وبعد المقابلة تم إبرام مذكرة تفاهم بين الأكاديمية الكورية ومركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة.

واتفق الجانبان على تطوير سبل التعاون والتبادلات بين البلدين في مجال البحوث الدبلوماسية والاستراتيجية.

ثم ألقى المسؤول البحريني محاضرة خاصة لطلاب الأكاديمية الكورية حول السياسة الخارجية لبلاده.

علاوة على ذلك، زار وفد من مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات"، معهدَ الإجماع المستقبلي الكوري "يو سي جيه".

وخلال الزيارة اطّلع الوفد على أنشطة وفعاليات وبرامج المعهد الكوري، كما تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون البحثي والعلمي بين المؤسستين.

وشارك الوفد البحريني في حلقة حوارية بعنوان "التنمية الصناعية في البحرين وكوريا: التجارب القائمة والتطلعات المستقبلية".

وشهدت الجلسة الحوارية التطرق إلى مقاربات بين النموذجين البحريني والكوري في التنمية الصناعية، إضافة إلى الفرص الاستثمارية الجديدة، ودور البحث العلمي في تعزيز حضور القطاع الصناعي في البلدين.