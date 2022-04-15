(10) 얘기 좀 해

오정희: 어머 깜짝이야!

يا إلهي، أفزعتوني

나이제 : 어, 여기 계셨네

لقد كنت هنا.

오정희: 뭐야 얘네들.

من هؤلاء.

나이제: 인사해 제 동생이고요, 그리고 소금씨 동생 한빛,

رحبوا بالسيدة، هذه أختي الصغرى، وهذا أخو "سوكم الصغير" هانبيت، وهذه...

이쪽은...

وهذه...

한소금: 한소금입니다.

مرحبا أنا "هان سو كم"

오정희: 소금인지 설탕인지 내가 알 바 아니고

لا أهتم إذا كنت ملح (سو كم) أم سكر

나랑 얘기 좀 해.

فلنتحدث قليلا





شرح التعبير.

يستخدم التعبير عندما يكون هناك مشكلة ما، أو مثلا المتحدث لديه شيء يشعر بالفضول تجاهه أو هناك ما يغضبه فيقترح الحديث مع الطرف الآخر.

تبدو كجملة أمر ولكنها في الحقيقة تستخدم بغرض الاقتراح بمعنى"이야기 좀 하자 "





هذه الجملة يستخدمها من هو أكبر عمرا أو مقاما مع الأصغر منه وليس العكس. أما في حالة الرغبة في اقتراح الحديث مع شخص أكبر عمرا أو مقاما يمكن أن نقول:

잠시 말씀 좀 나눠도 되겠습니까?





شرح الأمثلة

① 가: 너 나랑 얘기 좀 해.

أ.فلنتحدث معا قليلا.

나: 왜? 무슨 일인데?

ب.لماذا؟ ماذا حدث؟





② 가: 자네가 제안을 거절했다고 들었는데, 사실인가?

أ.سمعت أنك رفضت الاقتراح، هل هذا حقيقي؟

나: 네, 그렇습니다.

ب.نعم، هذا صحيح.

가: 나랑 얘기 좀 해.

أ.فلنتحدث قليلا.



