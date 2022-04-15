أوه ماي غيرل تجري لقاء مع معجبيها في أبريل

من ذكريات القسم العربي في رمضان
2022-04-15
#أخبار الساحة الفنية l 2022-04-18
من المقرر أن تقيم فرقة "أوه ماي غيرل" جلستين من اللقاءات وجها لوجه مع معجبيها يوم الثلاثين من أبريل الجاري في مركز دونغ هيه الفني بجامعة كانغ وان شرق البلاد.
ويأتي تنظيم اللقاء مع المعجبين بمناسبة إصدار الفرقة ألبومها الكامل الثاني بعنوان "حب حقيقي" يوم الثامن والعشرين من مارس الماضي، واحتفاء بالذكرى السابعة على بدء نشاطها الغنائي، والتي تصادف هذا العام.
وقد بدأت فرقة "أوه ماي غيرل" المكونة من 7 عضوات نشاطها الغنائي عام 2015 بأغنية تحمل عنوان "كيوبيد".
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