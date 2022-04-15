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سفنتين تكشف عن أول أغنية إنجليزية

#أخبار الساحة الفنية l 2022-04-18

من أغانى القمة

ⓒ PLEDIS Entertainment

كشفت فرقة "سفنتين" عن أول أغنية إنجليزية لها يوم الخامس عشر من أبريل.

وسوف تكون هذه الأغنية واحدة من أغاني ألبوم الفرقة الكامل الرابع الذي سيتم إصداره في شهر مايو القادم. وقالت وكالة "بليديس" الترفيهية إن الفرقة ستجري لقاء مع أعضاء نادي "كارات" لمعجبي الفرقة.

وقد بدأت فرقة "سفتنين" نشاطها الغنائي عام 2015، وتتضمن في عضويتها 13 فنانا من مختلف الجنسيات.

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