دعوة فيلمين كوريين للمنافسة في مهرجان كان





تمت دعوة فيلمين كوريين جنوبيين إلى مهرجان "كان" السينمائي الدولي في دورته لهذا العام.

وأعلنت اللجنة المنظمة للمهرجان عن التشكيلة الرسمية الكاملة للمهرجان المقرر افتتاحه يوم السابع عشر من مايو القادم، حيث تم اختيار فيلم "قرار بالمغادرة" للمخرج الكوري "بارك تشان ووك"، وفيلم "السمسار" للمؤلف والمخرج الياباني "هيروكازو كوري-إدا" للمنافسة على جائزة السعفة الذهبية في المهرجان الفرنسي.

وتعد هذه هي المرة الأولى منذ خمس سنوات التي تتم فيها دعوة فيلمين كوريين جنوبيين إلى قسم المسابقة بالمهرجان منذ عام 2017.

الجدير بالذكر أن فيلم "السمسار" من إنتاج وتوزيع شركة "سي جيه إي إن إم" الكورية، ومن بطولة وتمثيل ممثلين كوريين جنوبيين.