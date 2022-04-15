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بي تي إس تفوز بجائزة الفرقة الموسيقية المفضلة في جوائز اختيار أطفال نيكولوديون

#أخبار الساحة الفنية l 2022-04-18

من أغانى القمة

ⓒ Big Hit Music

فازت فرقة "بي تي إس" بجائزة الفرقة الموسيقية المفضلة في حفل جوائز اختيار أطفال نيكولوديون 2022 الذي أقيم يوم التاسع من أبريل في لوس أنجلس.

بهذا، استطاعت الفرقة الفوز بهذه الجائزة للمرة الثالثة على التوالي منذ عام 2020.

وكانت "بي تي إس" قد فازت بثلاث جوائز في حفل العام الماضي في فئات الفرقة الموسيقية المفضلة، والأغنية المفضلة بأغنية دينامايت، والنجم الموسيقي العالمي المفضل.

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