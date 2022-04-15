لي سومان يقول إن هناك فرصا لإنتاج موسيقى البوب في العالم العربي

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تصدر فن الكيبوب القوائم الموسيقية العالمية، وحطم أرقام مشاهدات اليوتيوب، وقدم فرقا تخطت حاجز اللغة والثقافة، وأصبحت الأكثر رواجا وشعبية في العالم.

في لقاء خاص وحصري مع برنامج "صباح العربية" لقناة العربية كشف "لي سو مان" مؤسس شركة "إس إم" الترفيهية، والذي يعرف أيضا بـ"عراب فن الكيبوب"، عن بدايات نشأة البوب الكوري وكيفية إدارته للوصول إلى السوق العالمية وتخطي حاجز شبه الجزيرة الكورية.

وقال "إذا أتيحت لي الفرصة أود المشاركة في إنتاج موسيقى البوب العربية وتقديم سحرها المميز من خلال الشباب العرب على نطاق عالمي".

وأضاف أن العديد من الشباب من اليابان والصين وتايلاند وإندونيسيا يشاركون كأعضاء وفنانين في فرق الكيبوب، إلا أنني أعتقد أن هناك فرصا أفضل لإنتاج موسيقى البوب العربية مثل "دبي بوب" و"سعودي بوب".