ريو أوك عضو سوبر جونيور يعود كمطرب منفرد في مايو

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سيعود المطرب "ريو أوك" عضو فرقة "سوبر جونيور" كمطرب منفرد بإصدار ألبوم مصغر ثالث يوم الثالث من شهر مايو القادم.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يمارس فيها المطرب "ريو أوك" نشاطه كمطرب منفرد منذ أن كشف عن ألبومه المصغر الثاني بعنوان "غارق في الحب" عام 2019.

وقد بدأ "ريو أوك" نشاطه الغنائي كعضو في فرقة "سوبر جونيور" عام 2005، ومارس نشاطه الغنائي كمطرب منفرد لأول مرة بإصدار ألبومه المصغر الأول بعنوان "الأمير الصغير" عام 2016.