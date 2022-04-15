تومورو باي توغيذر تعود بألبوم جديد في مايو

من ذكريات القسم العربي في رمضان
2022-04-15
#أخبار الساحة الفنية l 2022-04-18
قالت وكالة "بيغ هيت" الترفيهية إن فرقة "تومورو باي توغيذر" ستعود بإصدار ألبومها المصغر الرابع بعنوان "الحلقة الثانية المصغرة: طفل الخميس" يوم التاسع من شهر مايو القادم.
وقد بدأت الفرقة المكونة من 5 أعضاء، نشاطها الغنائي عام 2019.
وتعد الفرقة واحدة من فرق الجيل القادم الواعدة التي ستقود شعبية موسيقى الكيبوب ما بعد عهد فرقة "بي تي إس"، حيث تحظى بإقبال كبير في الولايات المتحدة واليابان.
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