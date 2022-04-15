بي تي إس تعود بألبوم جديد في يونيو

من ذكريات القسم العربي في رمضان
2022-04-15
#أخبار الساحة الفنية l 2022-04-18
تستعد فرقة "بي تي إس" للعودة بألبوم جديد قريبا، وقد قامت بالتشويق لهذه العودة من خلال فيديو كشفت عنه في آخر يوم من حفلاتها في لاس فيغاس بالولايات المتحدة.
ويستعرض الفيديو في البداية مقاطع من أعمال "بي تي إس" القديمة مع جملة "نحن مضادون للرصاص" وفي النهاية كشفت عن تاريخ 10 يونيو 2022.
وأكدت وكالة "بيغ هيت" الترفيهية الخبر بقولها إن "بي تي إس" ستعود بألبوم جديد يوم العاشر من شهر يونيو القادم، موضحة أنها ستكشف عن تفاصيل الألبوم الجديد في وقت لاحق.
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