ⓒ Getty Images Bank

'توقفت إين-سون عن قطف نبتة الشيح ونظرت إلى الجبل. شعرت بأشعة الشمس الحالمة تبعث الاسترخاء في أوصالها وكأنها تحت أغطية الفراش الوثيرة. شعرت بإحساس رائع جدًّا.





راح جسدها يرتعش وقلبها يخفق. دغدغتها أشعة الشمس التي تسللت عبر ملابسها الرقيقة، فشعرت برغبة مفاجئة في تناول أو تقطيع شيء ما'.









'لم تكن إين-سون قد تناولت أي شيء إلا عصيدة نبتة الشيح التي لم تخالطها حبة أرز واحدة طوال شهر في ذلك الخريف، وكانت تخشى أن يكون المولود الجديد لأمها أخضر اللون كنبتة الشيح. بدا لها أن جلدها وجلد أمها يتحول إلى اللون الأخضر. حتى عندما كانت تذهب إلى دورة المياه، كانت تجد فضلاتها تصطبغ باللون الأخضر. شعرت أنها إذا عصرت، لأخرجت سائلًا أخضر كعصارة نبتة الشيح، أو كفضلات دجاجة مصابة بالزهري'.









# من شريط المقابلة مع لبروفيسور "بانغ مين-هو" أستاذ الأدب الكوري في جامعة سيول الوطنية

تتميز نبتة الشيح بلونها القوي ورائحتها المميزة. ويستخدمها الكوريون لإضافة نكهة شهية على أطباقهم، لكن نبتة الشيح في هذه القصة لا تستخدم كنوع من التوابل الشهية، بل كصورة رمزية للفقر المدقع والجوع. وقد وُلد كاتب القصة "تشوي إيل-نام" عام 1932 ونشأ أثناء الاستعمار الياباني، فعاش السنوات الصعبة التي امتلأت بالتوترات والقلاقل قبيل استقلال كوريا وبعده. وأظن أنه أراد أن يستعرض ظروف الفقر الصعبة والجوع الذي عانى منه الكوريون بنهاية الاستعمار وأثناء الحرب الأهلية الكورية، حين اضطر الكوريون لمعاناة العمل القسري والحرب. وهذه القصة تحكي لنا كيف استمرت تلك الظروف الصعبة لعقود طويلة.









''شعرت بلعابها يغلف حبات الأرز فورًا. كررت ذلك مرارًا وتكرارًا. وضعت المزيد من حبات الأرز في فمها. شعرت بالأرز ينزلق في حلقها. واصلت إين-سون المضغ.





ثم قررت أن تأخذ الأرز معها لتطهوه لأمها. لم تتردد، وضعت سلتها بجوار وعاء الأرز وأخذت بعضًا منه إلى جانب نبتة الشيح. كانت الضربة قوية، ورأت شرارات أمام عينيها قبل أن تسقط إلى الأمام. ثم شعرت بيد قوية عنيفة تمسك بشعرها من الخلف.





"أيتها الغبية، كيف تجرؤين على السرقة مني؟!

أدركت إين-سون أن الأرز ملك لشخص آخر، وأن ذلك الشخص قد أمسك بها وهي تسرقه. اشتعل رأسها خجلًا، ولم تستطع أن تتصرف بأي صورة'.









الكاتب "تشوي إيل-نام 최일남"

- وُلد في "جونجو" بمقاطعة جولا الشمالية في 29 ديسمبر 1932.

- أول أعماله: "حَلّ التبني" نشرت عام 1956.