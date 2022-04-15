سارانغا / تشون-هيانغا / سوك ديه موري

لا شك أن الربيع فصلٌ جميل للكبار والصغار. فالنسيم المنعش، وأشعة الشمس الدافئة، والأزهار الملونة المتنوعة كلها تلهم الناس بحماس البدايات الجديدة، وبالحب والدفء. وعلى ذكر الحب، ترى ماذا تريدون أن تفعلوا لأحبابكم هذا الربيع؟ من الأمثلة التي يمكننا أن نفكر فيها، المثال الذي ضربته لنا أغنية البانسوري الشهيرة "تشون هيانغا". وفي تلك الأغنية، تُحكى لنا قصة "لي مونغ-ريونغ" الذي ظل يعرض الطعام على "تشون-هيانغ". فيعطيها قطعة من البطيخ بعدما غمسها في عسل كانغ-ننغ الشهير لتزداد حلاوة. ويعطيها أيضًا من الفواكه الأخرى كالكرز والعنب والحلوى التي لم تكن منتشرة في ذلك الزمان. وكل هذه الأطعمة الحلوة فيها إشارة لحلاوة المشاعر التي يحملها "لي مونغ-ريونغ" لـ"تشون-هيانغ".

عند التفكير في الزواج من شخص ما، يجب التفكير في عدة أشياء. فالبعض يرى أن شخصية الطرف الآخر هي أهم ما في الأمر، بينما يبحث البعض الآخر عن مستويات مرتفعة من التعليم والاستقرار المادي. وفي الكثير من الأحيان، يصعب على شخصين نشآ في بيئتين مختلفتين تمامًا أن يتفاهما وأن يفهم كلٌ منهما الآخر حقًّا، وينتهي بهما الأمر يتشاجران على أصغر الأشياء وأدقها. وفي أغنية "تشونهيانغا"، لم تقبل "تشون-هيانغ" تقرب "لي مونغ-ريونغ" إليها في البداية حتى بعدما أخبرها خادمه "بانغ-جا" بمكانة سيده الرفيعة ومستواه المرتفع. بل قالت لخادمه إن الفراشات هي من تأتي للوردة، وليس العكس. وكانت تعني أنه إن كان معجبًا بها حقًّا، فيجب أن يأتي إليها بنفسه، لا أن يرسل إليها خادمه. وعندما سمعت "وول-ميه" والدتها بتقرب "لي مونغ-ريونغ" من ابنتها، راحت المخاوف بشأن مستقبل ابنتها تنتابها. فقد كانت "وول-ميه" جارية كيسنغ في شبابها، وطبقا لقوانين المجتمع في ذلك الوقت، فقد كان على ابنة جارية الكيسنغ أن تكون جارية كيسنغ أيضًا. ورغم أن "وول-ميه" بذلت كل ما تستطيع كي تربي ابنتها بأفضل ما يمكن كشابة محترمة مستقلة، ظلت ابنتها في أعين المجتمع مجرد جارية كيسنغ، لا أكثر. وكانت تعرف مصير كل جارية كيسنغ يقع أحد النبلاء في حبها، فسرعان ما سيملها ذلك النبيل، وينبذها لتعاني من الفقر والذل بقية حياتها. ولذلك، فعندما جاءها "لي مونغ-ريونغ" رفضت أن تمنحه الإذن بمواعدة ابنتها إلا بعدما عاهدها ألا يقطع علاقته بابنتها بعد فترة كما هي عادة النبلاء. ولكن بعد فترة، اضطر "لي مونغ-ريونغ" أن يودع "تشون-هيانغ" ليذهب إلى العاصمة من أجل اختبار الخدمة العامة، الذي يجب أن يجتازه كي يجد مكانته في المجتمع. ولا شك أن ذلك الخبر قد أحزن "وول-ميه" كثيرًا.

أعيد كتابة قِصة العاشقين "تشون-هيانغ" و"لي مونغ-ريونغ" أكثر من مرة خلال الأعوام السابقة. وفي الماضي، كان أهم عنصر في القصة هو إخلاص "تشون-هيانغ" وعفتها وثقتها اللامتناهية في "لي مونغ-ريونغ". أما في العصور الأحدث، فقد صار "لي مونغ-ريونغ" يُنظر إليه بوصفه شاب مستهتر غير مسؤول، وصارت "تشون-هيانغ" امرأة قوية حرة تصنع مستقبلها بيديها. وأثناء الاستعمار الياباني، حقق المطرب "ليم بانغ-أول 임방울" نجاحًا ساحقًا بغناء "سوك ديه موري 쑥대머리" وهي إحدى مقاطع "تشون-هيانغا"، وهي كلمة تعني: الشعر الأشعث، ويصف المقطع حال "تشون-هيانغ" بعدما سُجنت ظلمًا لرفضها إغواءات الحاكم الظالم الذي راودها عن نفسها. وكان جمهور المستمعين في ذلك الوقت يتأثر بذلك المشهد ويتحد معه إذ كانوا يشعرون بالظلم إزاء ما يتعرضون له من مهانة وظلم بين على أيدي المستعمر الياباني الغاشم، وتمسكهم بالسعي للحرية والاستقلال. ولذلك أحب الجمهور هذه الأغنية، خاصة مع غناء "ليم بانغ-أول" المؤثر الصادق الإحساس.





المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع:

- "سارانغا 사랑가" أو أغنية الحب بصوت "لي بونغ-غن 이봉근" بمصاحبة "دو بونجيه دال 두 번째 달".

- نسخة راقصة من "تشون-هيانغا" بصوت "صو جين-شيل 서진실" وDJ "ميسو 미소".

- "سوك ديه موري 쑥대머리"، غناء "باك إيري 박애리".