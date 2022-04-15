جدل بشأن إعفاء أعضاء فرقة بي تي أس من الخدمة العسكرية

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في الوقت الذي تكتب فيه الفرقة "بي تي أس" قصص نجاح سحرية في الولايات المتحدة الأمريكية، أصبحت مدينة "لاس فيغاس" الأمريكية بنفسجية بأكملها. وسط ذلك يجري جدل شديد في كوري فيما يتعلق بالسماح لأعضاء الفرقة بالإعفاء من الخدمة العسكرية أم لا. نظرا لأن أحد الأعضاء وصل عمره إلى سن دخول الوحدة العسكرية. ويرى الكثيرين أن أعضاء الفرقة يستحقون ذلك، على أساس الإنجازات وقصص النجاح ومدى مساهمتهم والفرقة في ارتقاء مكانة كوريا في العالم.

ولكن هناك جدل بشأن أن هذه الفرقة هي فرقة غنائية وليست فرقة رياضية، والسماح للفرقة الغنائية بهذا الإعفاء ليس له مثيل سابق ولم يكن مذكورا في القانون المعني، ولذلك يقع صناع القرار في موقف محرج. لكن مؤسسة "هايب" المشرفة على الفرقة طلبت بشكل رسمي من البرلمان التوصل إلى قرار نهائي بهذا الشأن، وبالتالي أصبح هذا الموضوع مسألة ساخنة في الدائرة السياسية. ليس في الدائرة السياسية فقط، بل تنقسم آراء عامة الناس والشباب. وبعد أن بدأ البرلمان يدرس مسألة ضم الفنانين في الثقافة الشعبية ضمن الأشخاص المعفيين من الخدمة العسكرية. يتمتع بهذه الفائدة اللاعبون الرياضيون الذين حصلوا على ميداليات في الألعاب الأولمبية أو الآسيوية، وايضا الفنانون الفائزون في مسابقات داخل أو خارج البلاد. الا أن أعضاء فرقة بي تي إس هم فنانون في الثقافة الشعبية، وهذا مختلف. ولكن يرى البعض أن الإنجازات التي حققتها الفرقة لا تقل عن الميداليات في الألعاب الرياضية أو المسابقات. في حين أن البعض خاصة في الفئات العمرية من العشرينيات والثلاثينيات، يرون أن ذلك لا يعتبر عدلا.

يُشار الى أنه في حال دخول أعضاء الفرقة الوحدة العسكرية، فلا يمكن رؤية صور أعضاء الفرقة جميعا على المسرح مرة أخرى، حيث أن كل عضو من الأعضاء يدخل المعسكر في سن الثلاثين، لذلك يجب الانتظار حوالي 7 سنوات حتى يقف أعضاء الفرقة كلهم على المسرح. وإذا دخل كل الأعضاء المعسكر في آن واحد، هذا يعني توقف أنشطة الأعضاء بشكل تام، حيث لا يمكن رؤيتهم إطلاقا لمدة سنتين على الأقل. الجدير بالذكر أن الدائرة السياسية وصناع القرار يقعون في موقف محرج، ومن الصعب التوصل إلى حل يرضي الجميع لأن خدمة الشباب الذكور العسكرية الإجبارية أمر حساس بالنسبة لهم.