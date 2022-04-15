تجربة كورية تظهر تأثير الوقوع في الحب على أعضاء الجسم

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تنتشر في المجتمع الكوري مقولة إن الحب لديه مدة للصلاحية، مثل المنتجات والمأكولات. حيث يقول الكوريون إن مدة صلاحية الحب هي ثلاثة أعوام بعد الزواج، خلال هذه الفترة القصيرة، يحب الأحباء بعضهم البعض بحماس وبعد مرور هذه السنوات. يمارسون حياتهم الزوجية العادية على أساس الثقة والمودة والحب والحنان، حيث تسمى هذه الفترة بفترة الحب المستقر.

في هذا السياق، تم توجيه سؤال لمائة زوج حول هل يمكن الوقوع في الحب من النظرة الأولى، أجاب 20 منهم فقط بذلك. وايضا هناك خبير أجرى تجربة حول تفاعل اعضاء الجسم عند الوقوع في الحب، وهل يتفاعل القلب أم المخ. وشرحها في محاضرة تحت عنوان "علم الحب". وفي التجربة، قدم لطالبة وقعت في الحب لمدة 6 أشهر، صورة حبيبها، ثم التقط صورة لمخها، وحلل تفاعلها. واظهرت نتائج التجربة أن المخ تفاعل كثيرا مع الصورة. وبعد ذلك قام هذا البروفسور بتجربة أخرى على نفس الطالبة، حيث جعلها ترى صورة نجم مشهور. وكانت النتيجة أن تفاعل المخ بهذه الصورة بشكل نشط وإيجابي أكثر من صورة حبيبها. هذا يدل على أن لكل حب مدة صلاحية، وإذا وقعنا في الحب، يتفاعل المخ وليس القلب. كما أن المظهر الخارجي أهم من الحب.