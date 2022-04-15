بلدية سيول تطلق برنامجا يمنح السكان فرصة الزراعة في العاصمة

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تعرف العاصمة سيول بانها مدينة حديثة توجد بها مبانٍ حديثة عالية ومباني شقق متألقة، لكنها كانت في الماضي قبل تطويرها، مليئة بالمزارع. لذلك من أجل تجربة زراعة المنتجات بأنفسهم، يخرج سكان العاصمة سيول إلى الضواحي أو إلى القرى. حيث يجربون زراعة الخضروات مثل الخس والطماطم والفلفل الأخضر وغيرها في كل يومي السبت والأحد. ومن أجل هؤلاء السكان، بدأت الهيئات الاقليمية في العاصمة سيول في التخطيط لمنح سكان العاصمة فرصة الزراعة في بلدية سيول.

جاء ذلك لمساعدة السكان على تخفيض الضغط النفسي نتيجة لاستمرار جائحة كورونا التي منعتهم من السفر أو القيام برحلات داخل وخارج البلاد. وفي مقدمة هذه الهيئات، تبرز بلدية "مابو" القريبة من المنطقة التي يقع فيها مكتب القسم العربي. حيث بدأت هذه البلدية في تشغيل "مركز لدعم الزراعة في المدينة". بينما تركز بلدية "كوانغ جين 광진" على زراعة الفطر وتربية النَحل، وخاصة تحظى هذه الزراعة بشعبية ملحوظة من قبل الأطفال. بينما هناك بلدية تسعى لتطوير الكوادر والقوى العاملة في الفلاحة الذكية.

والفلاحة الذكية هي أسلوب سيتم فيه تطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة على تقنية الزراعة. لذلك تعتبر الفلاحة الذكية طريقة زراعة مستقبلية، حيث يمكن إدارة المزارع بصورة فعالة بدون أي قيود في الزمان أو المكان. ويستمر البرنامج لمدة 7 أسابيع، حيث يتعلم المتدربون النظرية الخاصة بالزراعة، ثم يجربون بأنفسهم غرس البذور وإدارة البيئة حتى جنى المحاصيل. ومن المؤكد أن الفلاحة الذكية تعتبر إحدى الصناعات الواعدة التي سوف تقود المستقبل في عصر الثورة الصناعية الرابعة.