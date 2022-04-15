فريق كوري ينجح في تسجيل رقم قياسي لغينيس في مجال تطيير طائرة ورقية

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نجح فريق كوري تم تكوينه من أجل تسجيل رقم عالمي في مجال تطيير طائرة ورقية إلى مسافة بعيدة، في تطيير طائرة ورقية لمسافة أطول من سبعة وسبعين مترا ليتجاوز رقم غينيس العالمي القائم. وإذا تجاوز هذا التحدي مرحلة التصديق عليه من قبل موسوعة غينيس العالمية، سيتم الاعتراف به كرقم قياسي جديد لغينيس. وكان الفريق المكون من السيد "شين مو جون 신무준" والطالب الثانوي " كيم كيو تيه 김규태" مع الرجل الماليزي "تشي إي جيان 치이지안" قام بمحاولة تطيير طائرة ورقية في الساعة العاشرة صباح يوم السبت الماضي في ملعب ألعاب القوى في مدينة ديغو.

يُشار إلى أن هذه المحاولة تمت برعاية مجموعة "دو نورين كولوم 더느린걸음" من آباء الأطفال ذوي الإعاقة في النمو ومؤسسة ثقافة الورق الكورية وغيرها. ورمى السيد "شين" الطائرة الورقية حيث صعدت وهي ترسم منحنى كبيرا، ثم انزلقت برفق وهبطت على مسافة سبعة وسبعين فاصل مائة وأربعة وثلاثين متر. وكان الرقم العالمي القائم تسعة وستين فاصل أربعة عشر متر والذي سجله فريق أمريكي في السادس والعشرين من شهر يناير في عام ألفين واثني عشر. وبما أن المحاولة استهدفت تسجيل رقم قياسي عالمي جديد، فقد تم إجراء رحلة الطائرة الورقية هذه بحضور مسّاحين محترفين وشهود قياسيين وفقا لقواعد غينيس. وتم قياس مسافة طيران الطائرة الورقية بدقة حتى مستوى ملليمتر، باستخدام معدات متخصصة.

تجدر الأشارة إلى أن السيد شين كان قد فاز في عدد من مسابقات تطيير الطائرات الورقية المحلية. وقال شين إن الطائرة الورقية التي استخدمها فريقه هذه المرة عبارة عن اختراع لمهندس الطيران الماليزي "شيي جيان 치이지안"، موضحا أن التحدي جرى بعد موافقة المخترع عليه.