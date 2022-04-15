إرتفاع نسبة إنشاء المشروعات الخاصة وسط كبار المؤسسين الكوريين

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اتضح أن متوسط عمر إنشاء المشروعات الخاصة لكبار المؤسسين الكوريين القائمين على أساس التكنولوجيا يبلغ خمسين فاصل ثمانة عام. حيث ان خمسة وثمانون بالمائة منهم لديهم خبرة في الاشتغال في الشركات الكبيرة الأمر الذي يدل على أن معظمهم يؤسسون مشروعاتهم بناء على هذه الخبرة. ويشار إلى أن كبار المؤسسين القائمين على أساس التكنولوجيا هم الذين تتجاوز أعمارهم أربعين عاما من بين مؤسسي المشروعات في مجال صناعات التحويلية والخدمات ذات الصلة وخدمات المعارف. ووفقا لتقرير أعده المعهد الكوري للبحوث الصناعية بعد إجراء مسح على مائتين واثنين وعشرين منهم، بلغ متوسط عمر تفكيرهم في إنشاء المشروعات الخاصة سبعة وأربعين عاما بينما بلغ متوسط عمر إنشاء المشروعات خمسين فاصل ثمانية عام. وبالنسبة للأنواع المهنية التي كانوا قد اشتغلوا فيها قبل تأسيس مشروعاتهم الخاصة، اشتغل ثلاثة وأربعون فاصل اثنان بالمائة منهم في الصناعة التحويلية، بينما اشتغل واحد وأربعون فاصل أربعة بالمائة منهم في الصناعات غير التحويلية. وقد مثلت نسبة أولئك الذين لديهم خبرة في الشركات الكبيرة أربعة وثمانين فاصل ستة بالمائة، بينما لم يبلغ أولئك الذين لديهم خبرة في المؤسسات الحكومية أو المعاهد البحثية أو الذين ليس لديهم أي خبرة سوى خمسة عشر فاصل ثلاثة بالمائة فقط.

وحول أسباب إنشاء مشروعاتهم الخاصة، أجاب أربعون بالمائة منهم بالرغبة في إدارة مشروعاتهم الخاصة بعد التقاعد. وأجاب ثلاثون بالمائة منهم بالرغبة في استغلال التكنولوجيا والمعارف التي اكتسبوها من شركاتهم السابقة أو غيرها. وأجاب ثلاثة وعشرون بالمائة منهم بالرغبة في تحقيق النجاح الاقتصادي. وحول مصدر التمويل أجاب ستة وأربعون بالمائة منهم بأموالهم الذاتية بما في ذلك مبلغ التقاعد. وأجاب تسعة وعشرون بالمائة منهم بالأموال المدعومة من الحكومة، بينما أجاب تسعة عشر بالمائة منهم بالقروض المصرفية. ولكن نسبة أولئك الذي استفادوا من أموال المغامرة لم تبلغ سوى اثنتين بالمائة فقط.

في هذا السياق، اقترح المعهد الكوري ضرورة تقديم الدعم السياسي إلى كبار المؤسسين القائمين على أساس التكنولوجيا لأن لديهم احتمالية عالية من النجاح استفادة من ممتلكاتهم الكثيرة في مجال التكنولوجيا والمعارف وشبكات العمل.