تضاعف زيارات محتويات هالليو عبر الإنترنت عالمياً

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زادت كمية الإشارات إلى محتويات "هالليو" بأكثر من ثلاثين مرة عبر الإنترنت بعد أن لقى المسلسل الكوري "لعبة الحبار" رواجا منقطع النظير في مختلف أنحاء العالم في العام الماضي. وكانت قد أعلنت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية واللجنة الكورية لتنمية التبادلات الثقافية الكورية أمس عن نتيجة بحث سوق هالليو لعام ألفين وواحد وعشرين باستخدام البيانات الكبيرة. ووفقا لذلك، زاد اهتمام شعوب العالم بمحتويات هالليو زيادة كبيرة وسريعة بعد الكشف عن المسلسل الكوري في السابع عشر من شهر سبتمبر من العام الماضي. خاصة برزت هذه الظاهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للفيديو بما في ذلك يوتيوب.

تجدر الإشارة إلى أن هذه أول مرة يتم فيها بحث اهتمام شعوب العالم بهالليو على المستوى الحكومي. وقد استهدف البحث التعرف الموضوعي على وضع هالليو من خلال جمع وتحليل ردود الفعل الدولية عبر الإنترنت. ووفقا لنتيجة البحث، بلغ متوسط مقاطع الفيديو المتعلقة بهالليو على يوتيوب حوالي ألفين وثلاثين مقطع أسبوعيا خلال شهري يونيو وأغسطس من العام الماضي، لكنه زاد زيادة كبيرة وسريعة منذ سبتمبر من نفس العام الذي تم فيه الكشف عن لعبة الحبار حيث بلغ المعدل سبعين ألفا وستمائة مقطع أسبوعيا في شهر ديسمبر، بزيادة أكثر من ثلاثين مرة. أما أغاني الكي بوب فقد بلغ معدل عددها ألفين ومائة وثلاث وستين مقطع أسبوعيا في منتصف شهر سبتمبر من العام الماضي ثم زاد ليبلغ ستين ألفا وخمسة وعشرين مقطعا أسبوعيا في نهاية نوفمبر بزيادة حوالي خمسة وثلاثين بالمائة. كما بلغ معدل عدد المسلسلات الكورية مائتي مقطع أسبوعيا في شهر أغسطس من العام الماضي لكنه زاد ليبلغ أكثر من ستة آلاف مقطع أسبوعيا في شهر نوفمبر من نفس العام ليزيد بأكثر من ثلاثين مرة خلال ثلاثة أشهر.

تجدر الأشارة الى أن اهتمام شعوب العالم بمحتويات هالليو ظل مستمرا طوال النصف الثاني من العام الماضي. فعلى سبيل المثال، تم تحميل عشرة آلاف مقطع من مقاطع الفيديو المتعلقة بهالليو بالمتوسط اليومي عبر يوتيوب في شهر ديسمبر الماضي. كما تم نشر حوالي مليون وخمسين ألف حالة من التعليقات عليها بالمتوسط اليومي، ونشر حوالي خمس عشرة مقالة صحفية بالمتوسط يوميا في ثمان وعشرين وسيلة إعلام في خمس دول. وكان أهم رموز هالليو في النصف الثاني من العام الماضي هي فرقة بي تي إس ومسلسل لعبة الحبار، حيث ظهرت الكلمات الرئيسية في جميع المجالات بما في ذلك الكي بوب والمسلسلات والأفلام والطعام الكوري والتجميل الكوري مرتبطة بالفرقة والمسلسل.