مواد تغليف الوجبات الخفيفة في كوريا الشمالية

ⓒ KBS

ليس من السهل فهم المجتمع الكوري الشمالي المنغلق. وعلاوة على ذلك، لم تنخرط الكوريتان في التجارة أو التبادلات المباشرة منذ سنوات. ولهذه الأسباب يفترض المحللون الوضع في الشمال باستخدام طرق غير مباشرة، مثل صور الأقمار الصناعية. كما أن مواد التغليف المستخدمة في المواد الاستهلاكية هي إحدى الأدوات المفيدة لفهم المجتمع الكوري الشمالي. نلقي نظرة على كوريا الشمالية من خلال مواد تغليف الوجبات الخفيفة مع البروفسور" كانغ دونغ وان"، رئيس مركز بوسان هانا في جامعة دونغ آه، الذي كان قد قام بجمع أغلفة منتجات كورية شمالية جرفتها المياه إلى شواطئ خمس جزر في البحر الغربي في كوريا الجنوبية، وقام بتحليلها.

رئيس مركز "بوسان هانا" في جامعة "دونغ آه" البروفسور" كانغ دونغ وان ":

كنت ألتقط صورا لكوريا الشمالية في الصين عبر نهر "دو مان 두만" ونهر "آب نوك 압록". ولكن كان من الصعب السفر إلى الخارج في السنوات الأخيرة بسبب جائحة كورونا. في كوريا الجنوبية، يمكن للمرء أن ينظر إلى كوريا الشمالية عن قرب من خمسة جزر في البحر الغربي، بما في ذلك جزيرة "بيك نيونغ 백령" وجزيرة "يون بيونغ 연평". لذلك ذهبت إلى تلك المناطق لالتقاط بعض الصور. وهناك، صادف أن رأيت بعض القمامة الكورية الشمالية، بما في ذلك أغلفة منتجات. يُظهر تغليف المنتجات أنواع البضائع التي تنتجها كوريا الشمالية، وكيفية تصمم منتجاتها وما الذي تريد التأكيد عليه. تتم طباعة أسماء المصانع المحلية والمكونات الرئيسية للمنتجات على الأغلفة. المعلومات المشار إليها تعتبر مادة بحثية قيمة، لأنها تقدم لمحة عن كيفية عمل الاقتصاد الكوري الشمالي حاليا.

جمع البروفسور "كانغ" حوالي ألفي كيس تغليف وحقائب وحاويات منتجات كورية شمالية خلال العام الماضي، ثم قام بتصنيف وتحليل ألف وأربعمائة منها. وتشكل أغلفة الوجبات الخفيفة جزءا كبيرا من تلك المخلفات التي تصل إلى شواطئ الجزر الحدودية في كوريا الجنوبية. وقد ظهرت على الأغلفة أسماء العديد من المصانع الكورية الشمالية، بما في ذلك مصانع للمنتجات الرياضية ومصانع للمواد الغذائية، فضلا عن علامات تجارية للمنتجات الخاصة بالمصانع.

رئيس مركز "بوسان هانا" في جامعة "دونغ آه" البروفسور" كانغ دونغ وان ":

من المحتمل أن يكون مصنع بيونغ يانغ هو أشهر مصنع لإنتاج الحلوى في كوريا الشمالية. لقد قام الزعيم الشمالي "كيم جونغ أون" بزيارته من قبل. ينتج هذا المصنع سلعا تحت علامته التجارية الخاصة "أون ها سو 은하수"، التي تعني "درب التبانة". من المثير للاهتمام أن المصانع الكورية الشمالية لديها علامات تجارية خاصة بها. على سبيل المثال، يقوم مصنع "غُم كُب 금컵" العام للمواد الغذائية للرياضيين بتصنيع الحلويات تحت علامته التجارية "غُم كُب". ومن المعروف أن مصنع "2 نوفمبر" التابع للجيش الشعبي الكوري يوفر الإمدادات العسكرية، لكنه ينتج الحلوى أيضا. تتم طباعة العلامة التجارية للمصنع على أغلفة الحلوى الخاصة به، مما يعكس ارتباط العلامة التجارية بالأيديولوجية السياسية. أعتقد أن هذا يظهر تباينا مع تسميات العلامات التجارية في البلدان الرأسمالية، حيث يتم اختيار علامة تجارية لتقديم منتج معين وجذب الانتباه من قبل المستهلكين.





تُطبع ملصقات المكونات والقيم الغذائية على مواد التغليف، تماما مثلما يحدث في البلدان الأخرى. فمثلا، الحلويات التي تُنتج باسم "بسكويت الأطفال" التي ينتجها مصنع "سو سان ريو ميونغ"، تتضمن من المواد الغذائية كلا من: الدقيق والسكر ومسحوق الحليب ومسحوق أعشاب بحرية وزبدة، كمكونات رئيسية. كما تنص المعلومات الموجودة على المغلف أيضا على أن تلك الحلويات تحتوي على 65.8 غراما من الكربوهيدرات، و18.1 غراما من الدهون في كل 100 غرام. ومن المثير للاهتمام، أن فوائد السبيرولينا يتم إبرازها على كيس خبز، حيث تعتبر كوريا الشمالية السبيرولينا أكثر المواد الغذائية مثالية في القرن الحادي والعشرين، وتقوم بتصنيع مجموعة متنوعة من المنتجات ذات الصلة.

رئيس مركز "بوسان هانا" في جامعة "دونغ آه" البروفسور" كانغ دونغ وان ":

تمت كتابة عبارة "توفير العناصر الغذائية للأطفال" على كيس تغليف خبز "سبيرولينا spirulina". الجدير بالذكر أن سبيرولينا هي نوع من الطحالب، وهي غنية بالعناصر الغذائية. في الواقع، يعاني العديد من الأطفال الكوريين الشماليين من سوء التغذية، وتجد الدولة صعوبة في توفير العناصر الغذائية الكافية للأطفال. ويبدو أن كوريا الشمالية تحاول الحصول على بعض العناصر الغذائية من الطبيعة وتقوم بتصنيع وجبات خفيفة باستخدام هذه المواد لتوزيعها على الأطفال.





ينتج مصنع "سونغ دو وان" العام للمواد الغذائية "كعكة سبيرولينا إسفنجية مليئة بالكريمة". وعلى ظهر غلاف التعبئة، مكتوب أن هذا الطعام الفوري الصحي يساعد الأطفال على النمو أطول، ويعزز نمو عقولهم أيضا. وبالنسبة للبالغين، فإنه يساعد على تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب وتصلب الشرايين ومنع الشيخوخة. وبخلاف المنتجات المرتبطة بالسبيرولينا، تشتمل العديد من الوجبات الخفيفة الكورية الشمالية على عبارة "جيد للصحة" على مواد التعبئة والتغليف الخاصة بها. فعلى سبيل المثال، هناك منتج غذائي من الوجبات الخفيفة من إنتاج مصنع "سون هونغ" للمواد الغذائية مكتوب على غلافه أنه يحتوي على فيتامينات ومعادن لا غنى عنها لجسم الإنسان، ولا يسبب عسر الهضم. أيضا، تمت كتابة عبارات مثل: "يحفز النمو في طول الأطفال" و"يساعد على الحصول على بشرة صافية ومرنة" على غلاف قالب ثلج كولاجين من إنتاج مصنع للمشروبات الصحية.

رئيس مركز "بوسان هانا" في جامعة "دونغ آه" البروفسور" كانغ دونغ وان ":

الجدير بالذكر أن رمز الاستجابة السريعة "كيو آر QR " أو الرموز الشريطية "باركود barcode" تُطبع على معظم مواد التعبئة والتغليف في كوريا الشمالية. إذا قمت بمسح أي رمز ضوئيا على هاتف ذكي، سيمكنك العثور على المعلومات الأساسية حول المنتج، مثل اسمه ومنطقة الإنتاج والمكونات الرئيسية. يؤكد تغليف المنتجات الكورية الشمالية أيضا على المعايير الدولية، مثل شهادة أنظمة إدارة سلامة الأغذية.





تستخدم كوريا الشمالية شخصيات معينة للإعلان عن المنتجات بشكل أكثر فعالية. فعلى أغلفة المخبوزات والحلويات على وجه الخصوص، يستخدم المصنعون شخصيات أفلام متحركة يعشقها الأطفال، مثل"الكلب الذكي راكون"، حيث تحظى سلسلة الرسوم المتحركة التلفزيونية هذه بشعبية كبيرة في كوريا الشمالية.

رئيس مركز "بوسان هانا" في جامعة "دونغ آه" البروفسور" كانغ دونغ وان ":

ظهرت شخصيات الرسوم المتحركة على أغلفة العديد من منتجات الوجبات الخفيفة الكورية الشمالية. قلد البعض شخصية "هاللو كيتي Hello Kitty "، ولكن على ما يبدو، لم يكن الزعيم الشمالي كيم جونغ أون سعيدا بذلك، حيث ذكّر المسؤولين بأن كوريا الشمالية لديها شخصياتها الخاصة. ونتيجة لذلك، تم استخدام "الكلب الذكي" كشخصية مشهورة ليس فقط للوجبات الخفيفة ولكن للمنتجات الأخرى بما في ذلك الأحذية. عن طريق السماح للأطفال الصغار بأن يجدوا شخصيتهم المحبوبة في منتجات الوجبات الخفيفة، يروّج "كيم" لصورته كقائد يهتم بشعبه.

تقدر كوريا الشمالية بشدة أشكال الخطوط الخاصة بها، ليس فقط من حيث التصميم ولكن أيضا بغرض التعليم الأيدولوجي، فلأشكال الخطوط آثار خاصة في اللافتات واللوحات الإعلانية وتغليف المنتجات. وتتنوع أشكال الخطوط المستخدمة على أغلفة منتجات الوجبات الخفيفة لدرجة أن القليل جدا منها يعتبر متكررا.

رئيس مركز "بوسان هانا" في جامعة "دونغ آه" البروفسور" كانغ دونغ وان ":

تطلب كوريا الشمالية من شعبها عدم التحدث بالطريقة التي يتحدث بها الكوريون الجنوبيون، وعدم استخدام أشكال الخطوط التي يتم استخدامها في كوريا الجنوبية أيضا. كوريا الشمالية لديها أشكال الخطوط الخاصة بها، وهي غير مألوفة في الجنوب. يمكننا التعرف على منتجات الوجبات الخفيفة الكورية الشمالية بمجرد النظر إلى شكل الخط الموجود على غلافه. لقد التقطت ذات مرة كيس تغليف كوريا شماليا لكعكة "الجوز الإسفنجية". وعلى الغلاف، كُتبت عبارة "جيد للصحة في الصباح"، بالإضافة إلى اسم المصنع وموقع الإنتاج، وكلها مكتوبة بأشكال خطوط مختلفة. تم استخدام ستة أشكال للخطوط أو أكثر في غلاف منتج واحد. هذا يوضح جيدا أن كوريا الشمالية تركز بشكل كبير على التصميم والألوان وأشكال الخطوط عندما يتعلق الأمر بتغليف المنتجات.





في كوريا الشمالية، يُطلق على العصير اسم "المياه الحلوة"، وتُعرف الصودا بـ"المياه الحلوة الغازية"، والتي يمكن جعل نكهاتها بأنواع مختلفة من الفاكهة مثل الخوخ واليوسفي والكمثرى والتفاح. ومن بين منتجات الصودا، يتم إدراج مادة معينة بدلا من السكر، كأحد المكونات الرئيسية في المياه الغازية بنكهة التفاح التي ينتجها مصنع "راك رانغ 락랑" للمواد الغذائية، والصودا بنكهة الخوخ من إنتاج مصنع "سو ريم 수림" للمواد الغذائية.

رئيس مركز "بوسان هانا" في جامعة "دونغ آه" البروفسور" كانغ دونغ وان ":

يتم مزج بعض منتجات الصودا بمادة مُحليّة معروفة في الشمال باسم "سكر مصنع أغسطس"، حيث إن كوريا الشمالية تروج لمصنع في بيونغ يانغ يتم فيه استخلاص المادة المُحليّة من نبتة تسمى "نبتة أغسطس". لا يتعين على كوريا الشمالية أن تهتم باستخدام هذه الطريقة إذا كانت تستطيع تشغيل مصانع لإنتاج السكر أو إذا كانت قادرة على استيراد السكر. يشير هذا البديل للسكر إلى أن الدولة تسعى إلى إنتاج السلع محليا، باستخدام المكونات المتوفرة داخليا.

بخلاف مواد تعبئة العصائر والصودا، اكتشف البروفسور "كانغ" أغلفة مشروبات وظيفية مختلفة، مثل مياه الينابيع ومياه الهيدروجين، والتي تركز بشكل خاص على الفوائد الصحية. تظهر حاويات مياه الينابيع التي ينتجها مصنع "كوريو" لمياه الينابيع الشرقية، عبارة "مياه ينابيع منخفضة القلوية"، مع عشرات العناصر الدقيقة الضرورية للصحة الجيدة، والتي تؤدي إلى الحياة الطويلة. وبالمثل، في حاوية مياه الهيدروجين يمكن أن نجد عبارة "عجائب جديدة في القرن الحادي والعشرين، أكثر مضادات الأكسدة فعالية ومثالية". وهكذا، يبدو أن تلك الفوائد مبالغ فيها إلى حد ما. ومن بين ملاحظات البروفسور كانغ، أن حاويات المشروبات الكورية الشمالية التي عثر عليها في شواطئ الجزر في البحر الغربي، مصنوعة في الغالب من البلاستيك والبولي إيثيلين.

رئيس مركز "بوسان هانا" في جامعة "دونغ آه" البروفسور" كانغ دونغ وان ":

حاويات المشروبات التي اكتشفتُها كانت إما زجاجات بلاستيكية أو أكياس بلاستيكية. تتراوح عبوات الزجاجات البلاستيكية من 500 ملليلتر إلى 1.5 لتر، وكلها مشابهة لتلك الموجودة في كوريا الجنوبية. أكياس المشروبات البلاستيكية بسعة 100 أو 200 ملليلتر هي أكياس ضغط، تماما مثل أكياس كوريا الجنوبية. كانت معظم عناصر المخلفات الكورية الشمالية التي عثرت عليها عبارة عن زجاجات بلاستيكية. لم أجد أبدا علب ورقية أو حاويات زجاجية. أعتقد أن الزجاج قد ينكسر بسبب الأمواج. يتم إعادة تدوير العلب في كوريا الجنوبية، وبالمثل، يمكن إعادة استخدام علب المشروبات في الشمال، حيث المواد الخام والموارد غير كافية.

تُظهر أغلفة المنتجات في أي بلد الحالة والاتجاهات الحالية لإنتاج السلع، وبالتالي فهي من المؤشرات المهمة وغير المباشرة للكشف عن أوضاع اقتصاد كوريا الشمالية فعليا في الوقت الحاضر. واليوم، بعد أن تعرفنا على تغليف المواد الغذائية الخفيفة في كوريا الشمالية، سنتعرف في المرة القادمة على المجتمع الكوري الشمالي من خلال الأغلفة المستخدمة في الضروريات اليومية.