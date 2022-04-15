بلدية سيول تطلق نظام اعتماد الدراجات لتقليل الحوادث

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أعلنت بلدية سيول يوم 18 أبريل أنها ستطبّق "نظام اعتماد الدراجات" لنشر ثقافة استخدام الدراجات بشكل صحيح ابتداء من هذا العام. ووفقا لذلك، سيتم إصدار شهادة قدرة قيادة الدراجات لمواطني سيول إذا اجتازوا كلا من الاختبارات الكتابية والعملية بعد الانتهاء من تعليم سلامة الدراجات، وسوف يتمكنون من الحصول على خصومات في الأسعار عند استخدام الدراجات العامة "طا رُنغ إي 따릉이". وجاء ذلك، استجابة للتغييرات الأخيرة في بيئة المرور، مثل الزيادة السريعة في عدد مستخدمي الدراجات التي صارت إحدى طرق النقل غير المباشرة بعد أزمة كورونا المطولة، والسماح بركوب وسائل النقل الجديدة مثل السكوتر الكهربائي في مسارات الدراجات. ومع استمرار فيروس كورونا لفترة طويلة، زاد عدد مستخدمي الدراجات بشكل ملحوظ ليس فقط في سيول ولكن أيضا في جميع أنحاء البلاد. ومع زيادة عدد المستخدمين، يزداد عدد حوادث الدراجات بسرعة أيضا. وبما أن المواطنين يستمتعون باستخدام الدراجات كوسيلة نقل غير مباشرة، أصبحت الدراجات وسيلة نقل مهمة للغاية في عصر كورونا. لذلك، من المهم جدا تعليم مستخدمي الدراجات كيفية ركوب الدراجة بأمان وتوفير تعليم السلامة المتعلق باستخدام وسائل النقل الشخصية الجديدة.

الجدير بالذكر أن نظام الشهادات هذا، الذي تم تقديمه حديثا من قبل بلدية سيول، هو نظام يصدر شهادات لأولئك الذين اجتازوا الاختبارات الكتابية والعملية المتعلقة بالدراجات بعد الانتهاء من تعليم السلامة. وينقسم تعليم سلامة الدراجات إلى دورة ابتدائية لراكبي الدراجات الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و12 عاما، ودورة متوسطة للمستخدمين الذين تزيد أعمارهم عن 13 عاما. ومع ذلك، لا يتم إصدار شهادة التصديق إلا عند الحصول على درجة 70 أو أعلى في كل من الاختبارات الكتابية والعملية في الدورة المتوسطة. ويمكن للمتقدمين الذين يجتازون المستوى المتوسط الاستمتاع بخصم 30% على التذكرة اليومية عند استخدام الدراجات المشتركة "طا رُنغ إي" في سيول لمدة عامين بعد اجتياز الاختبار، وخصم 15% عند شراء تذكرة دورية. وفي غضون ذلك، في النصف الثاني من هذا العام، وبالتعاون مع هيئة التعليم، تخطط بلدية سيول لتنفيذ "نظام تعليم وشهادة سلامة الدراجات" الذي يزور المدارس في سيول، ويعلم الطلاب كيفية ركوب الدراجات بأمان، وآداب المرور.

وبالإضافة إلى ذلك، تخطط بلدية سيول لتوفير تعليم صيانة الدراجات أربع مرات سنويا حيث زاد الطلب على تعليم صيانة الدراجات بسبب الزيادة السريعة في مستخدمي الدراجات. ومن المتوقع أن يكون هذا التدريب مفيدا للغاية لراكبي الدراجات، لأنه يركز على التدريب العملي، مثل كيفية فحص جسم وأجزاء الدراجة، وكيفية التعامل مع حالات الطوارئ مثل ثقوب الإطارات وانهيار السلسلة في أثناء ركوب الدراجة.