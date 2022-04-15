انتعاش صناعة السفر مع بدء رفع نظام التباعد الاجتماعي

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نظرا لرفع التباعد الاجتماعي تماما في كوريا، يخطط المزيد من الناس للسفر لمسافات طويلة إلى الخارج. ومع تزايد الطلب على السفر الذي تم قمعه خلال العامين الماضيين، هناك ميل واضح لتفضيل الوجهات بعيدة المدى التي تتطلب رحلة طيران لأكثر من ست ساعات بالطائرة. ووفقا لمنصة التسوق الكورية "جي ماركت"، فإنه بدءا من يوم 11 من شهر مارس الماضي وحتى العاشر من هذا الشهر، ارتفعت مبيعات تذاكر الطيران إلى الخارج بنسبة 876% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وعلى وجه الخصوص، زاد الطلب على السفر إلى البلدان البعيدة بشكل كبير. حيث كانت ست من أفضل 10 وجهات لبيع التذاكر عبارة عن وجهات مسافات طويلة تستغرق الرحلة إليها أكثر من 6 ساعات. وبالنظر إلى المراكز من الأول إلى الثالث في مبيعات تذاكر الطيران، احتلت مدينة بنوم بنه، عاصمة كمبوديا، المركز الأول، وتلتها لوس أنجلوس في المركز الثاني، وهاواي في المركز الثالث. وفي الوقت نفسه، وبالنظر إلى نفس الفترة من عام 2019، كانت المناطق المجاورة لكوريا مثل أوساكا وفوكوكا في اليابان، ودانانغ في فيتنام، أكثر وجهات السفر شعبية بين الكوريين.

في هذا الصدد، أوضح مسؤول في صناعة السفر أن شعبية وجهات السفر لمسافات طويلة، التي لم يكن من السهل اتخاذ قرار بشأنها في الماضي، صارت مرتفعة حاليا بسبب معنويات التعويض عن السفر إلى الخارج، والتي تم قمعها خلال العامين الماضيين. في الواقع، تزداد حجوزات الرحلات الخارجية بشكل حاد بعد أن قررت الحكومة الكورية إعفاء الوافدين من الخارج الذين تلقوا تطعيما كاملا بلقاحات فيروس كورونا في الداخل أو الخارج، من العزل الذاتي لمدة 7 أيام ابتداء من يوم 21 مارس.

الجدير بالذكر أن الاتجاه للاستعداد الكامل للسفر مقدما في ضوء وضع الحجر الصحي في الخارج قد أصبح واضحا أيضا. فعلى سبيل المثال، نتيجة لتحليل مواعيد المغادرة للتذاكر المباعة الشهر الماضي، أظهرت تواريخ المغادرة توزيعا متساويا من مارس إلى أغسطس. وهذا يعني أن المسافرين يخططون لرحلتهم مقدما بما يصل إلى خمسة أشهر من وقت المغادرة. وعلى عكس الاتجاه الحالي، خلال نفس الفترة من عام 2019، تم أكثر من نصف الرحلات في غضون شهر أو شهرين بعد الحجز. وعلى الرغم من زيادة الأعباء على المستهلكين مع ارتفاع أسعار تذاكر الطيران بشكل كبير مقارنة بما كانت عليه قبل فيروس كورونا، فمن المتوقع أن يستمر الطلب على السفر إلى الخارج في الانفجار خلال فترة ما.