الحكومة الكورية تحتفل بيوم الأرض للتعريف بخطورة تغير المناخ

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يحتفل العالم بيوم الأرض في 22 أبريل من كل عام. وتم إنشاء هذا اليوم من قبل دعاة حماية البيئة للتعريف بخطورة مشكلة التلوث البيئي العالمي. وقد بدأت الاحتفالات بيوم الأرض منذ عام 1970، وأطلق هذا اليوم السيناتور الأمريكي غايلورد نيلسون كيوم تذكاري لأول مرة في 22 إبريل في عام 1970. ففي ذلك الوقت، انفجر بئر للنفط قبالة سواحل سانتا باربرا بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، مما أدى إلى تسرب أكثر من 3 ملايين غالون من النفط.

ونتيجة لذلك، مات العديد من الحيوانات البحرية، بما في ذلك الطيور البحرية والدلافين والفقمات، مما دفع السناتور غايلورد نيلسون من ولاية ويسكونسن إلى اقتراح يوم الأرض. وكان الغرض هو توفير التعليم البيئي على الصعيد الوطني الأمريكي. ومنذ ذلك الحين، تطور يوم الأرض ليصبح حدثا يركز على مختلف القضايا البيئية كل عام. فمنذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ركز على ظاهرة الاحتباس الحراري، ثم وسع اهتماماته لتشمل مجال الطاقة الجديدة والمتجددة. وفي عام 2020، احتفل العالم بالذكرى الخمسين على تأسيس يوم الأرض، ولكن بسبب تداعيات فيروس كورونا عُقد حدث يوم الأرض بشكل أساسي من خلال تجمعات عبر الإنترنت.

وفي كوريا، منذ عام 2009، تُحدّد الحكومة الكورية الأسبوع الذي يسبق أو الذي يلي "يوم الأرض"، باعتباره "أسبوع تغير المناخ"، للاحتفال به. وفي هذا الإطار، تُنظم الحكومة الكورية حدثا رمزيا صغيرا لإطفاء الأنوار لمدة 10 دقائق في جميع أنحاء البلاد لتعريف الجميع بخطورة تغير المناخ والحاجة إلى ممارسة حياة منخفضة الكربون بهدف تقليل غازات الاحتباس الحراري. وتشارك الوزارات الحكومية والحكومات المحلية والشركات بالفعل بنشاط في مختلف الأحداث المتعلقة بيوم الأرض وتخطط لتنفيذ حملات صديقة للبيئة.