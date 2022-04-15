(11) 아니긴 뭐가 아니야!

정의식: 우리 선과장님 참 여러 가지 하십니다.

سيد "سون" أنت لا يستهان بك على الإطلاق

보험사기에 허위진단서에 이제 하다하다 살인입니까?

لقد تم اتهامك في عمليات احتيال تأمينية بمستندات طبية مزورة والآن القتل؟

선민식: 몇 번을 말씀 드립니까? 저 아니라니까요.

كم مرة يجب أن أخبرك؟ لست أنا.

정의식: 아니긴 뭐가 아니야! 정의원 몸에서 포타슘 성분이 왕창 나왔는데!

ماذا تقصد بأنه لست أنت. وجدوا الكثير من البوتاسيوم في جسد النائب جونغ،

당신 현장검거 될 때 포타슘 주사기 들고 있었잖아!

وكنت تمسك بحقنة مليئة بالبوتاسيوم عندما أمسك بك في موقع الجريمة.





شرح التعبير.

يستخدم التعبير عندما ينفي الطرف الآخر شيئا ما، للرد عليه بتفيند الادعاء أو النفي.

الكلمة الأولى،아니긴 : اختصار 아니기는وهي تعني أن النفي أو الإنكار غير صحيح ولا يمكن تصديقه، وحتى يمكن أن حذف الفعل 아니다 واستخدام أفعال أخرى.

-من الممكن استخدام التعبير لإنكار شيء إيجابي يقوله الطرف الآخر مثلا :

-너 요즘 뭔가 좋은 일이 있는 것 같은데.

-좋은 일이 있긴 뭐가 있어.

يمكن استبدال "뭐가" بكلمات استفهامية أخرى وهي "누가 누굴 언제 어디 뭘"

مثلا:

-너 아까 그 사람 만났지?

-만나긴 누굴 만나.





شرح الأمثلة

يمكن استخدام التعبيركما في الأمثلة التالية

① 가: 아직 우리 차례 아니야. 더 있어야 돼.

أ.لم يحن دورنا بعد. علينا أن ننتظر أكثر.

나: 아니긴 뭐가 아니야. 지금 우리 번호 부르잖아.

ب.كيف ليس دورنا. إنهم ينادون رقمنا الآن.





② 가: 시청역에서 갈아타는 거 아니야.

أ‌. لن نبدل القطار في محطة شي تشونغ.

나: 아니긴 뭐가 아니야. 노선도에 그렇게 나와 있는데.

ب‌. كيف هذا. هذا هو ما يظهر على الخريطة.



