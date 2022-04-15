كوريا تضيف 6 دول عربية إلى قائمة الدول المعفاة من تأشيرة الدخول

من ذكريات القسم العربي في رمضان
2022-04-15
#أخبار كورية عربية l 2022-04-22
ضمن إجراءات تخفيف القيود على قواعد التباعد الاجتماعي، أصدرت الحكومة الكورية قرارا بالإعفاء من تأشيرة دخول مواطني 6 دول عربية، هي: المغرب والبحرين والإمارات العربية المتحدة وعمان وقطر وتونس، إلى أراضيها بدءا من الأول من أبريل.
وبموجب هذا القرار، يتوجب على مواطني هذه الدول الراغبين في السفر إلى كوريا الجنوبية الحصول على موافقة على سفرهم من خلال التطبيق الخاص بنظام تصريح السفر الإلكتروني الكوري "كي- إي تي إيه" على الإنترنت أو عبر الهواتف الذكية قبل 24 ساعة من سفرهم.
وتستمر صلاحية الموافقة لمدة عامين بغض النظر عن عدد مرات الدخول لكوريا الجنوبية خلال تلك الفترة.
2022-04-15
2022-04-15
2022-04-12
يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;