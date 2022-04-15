كوريا الجنوبية تدعو إلى الامتناع عن الأنشطة التي تصعّد التوتر في القدس

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أعربت كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء الماضي عن قلقها حيال أعمال العنف في المسجد الأقصى، داعية جميع الأطراف إلى الامتناع عن الأنشطة التي تصعد التوتر في المنطقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية إن الحكومة الكورية قلقة حيال وقوع أعمال عنف في الحرم الشريف بجبل الهيكل في القدس، وتحث جميع الأطراف على الامتناع عن الأنشطة التي تصعد التوتر.

وأضاف أن الحكومة الكورية تجدد تأكيد موقفها المتمثل في ضرورة الحفاظ على الوضع الراهن في الأماكن المقدسة في القدس واحترامه.

وقد اندلعت اشتباكات بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في باحة المسجد الأقصى في القدس يوم الخامس عشر من أبريل، مما أسفر عن إصابة أكثر من 150 فلسطينيا.

وتزامن التصعيد الأخير بين الإسرائيليين والفلسطينيين في القدس الشرقية، مع شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي.