حبي لهذه الأرض هو سبب قراري بالإقامة الدائمة في المغرب

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بمناسبة شهر رمضان المبارك، تقوم القناة التلفزيونية الثانية في المملكة المغربية ببث فقرة رمضانية خاصة بعنوان "أحببت هذه الأرض" كل يوم جمعة على موقعها لعرض قصص بعض الأجانب المقيمين في المغرب ونظرتهم للثقافة المغربية وللأجواء الرمضانية.

وكان ضيف حلقة يوم الجمعة الماضي هو الكوري "كيم هيون جونغ" الذي اشتغل لسنوات في غامبيا وقرر أن يترك وظيفته ويكافئ نفسه بإجازة طويلة، فكانت المغرب وجهته الأولى.

وانتقل "كيم" للعيش في مدينة مراكش في شهر ديسمبر من العام الماضي، قبل أن تتحول إجازته إلى إقامة دائمة.

وقال "كيم" في هذه الحلقة إن قرار مجيئه إلى المغرب كان من أجل قضاء عطلته لمدة 3 أشهر، وبعدها كان من المقرر أن يعود إلى كوريا الجنوبية، لكن بعد أن جاء إلى مراكش وقع في حب المغرب لأنها بلد غني ومتنوع سواء من حيث الثقافة أو الأكل أو المناظر الطبيعية.

وأضاف "كيم" أن لكل مدينة مغربية صفة مميزة، فمثلا يمكن أن نجد في مدينة مَرْزوكة الصحراء، وفي مدينتي أمليل وتوبقال الجبال المكسوة بالثلوج. ويمكن لعشاق البحر الذهاب إلى أكادير أو الصويرة. وهذا التنوع هو واحد من بين نقط القوة التي تميز المغرب.

وقال "كيم" إن المغرب بالنسبة للكوريين بلد بعيد جدا عن كوريا، وليست لديهم معلومات كافية عن المغرب، وبالتالي فهي ليست وجهتهم السياحية الأولى.

وأضاف: "بالنسبة لي أحب كثيرا اكتشاف ثقافات جديدة، ومنذ أول يوم لي في المغرب وجدت نفسي أمام الكثير من الأشياء التي تستحق أن تُكتشف وتُعاش أكثر مما كنت أتوقع.

وقال أيضا "أنا شخصيا لم أواجه صدمة ثقافية لأنني عشت من قبل في غامبيا، وهي أيضا بلد إفريقي مسلم، وهو ما مكنني من التعود على التنوع الثقافي والديني.

وأشار "كيم" إلى أن من بين العديد من النقاط المشتركة بين الثقافتين الكورية والمغربية اهتمام المغاربة كثيرا بمفهوم الأسرة والعائلة والأصدقاء، بالإضافة إلى الأجانب والأشخاص الذين لا يعرفونهم.

لوأضاف أن رمضان بالنسبة له هو شيء جميل لأن الصيام جعله يشعر بما يحس به الأشخاص الذين لا يستطيعون تأمين قوتهم اليومي، وعندما تصوم ستقدّر ما تملكه، وبعد الإفطار تتقاسم طعامك مع المحتاجين، وبالتالي تقدّر ما يوجد لديك.