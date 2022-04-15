المركز الثقافي الكوري في القاهرة ينظم ورشة عمل لفن تصميم دفتر اليوميات

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نظم معهد "سيجونغ" التابع للمركز الثقافي الكوري في القاهرة ورشة عمل بعنوان "فن تصميم دفتر اليوميات" بمشاركة عدد من طلاب المعهد ودارسي اللغة الكورية.

وتدرب المشاركون في الورشة على أساليب كتابة اليوميات بالطريقة الكورية، وتنظيم محتويات اليوميات، والنصائح العملية لكتابة المذكرات الشخصية وأهميتها، بالإضافة إلى تزيين وزخرفة دفتر اليوميات.

وقال مدير المركز الثقافي الكوري "أوه سونغ هو" إن المركز سيواصل تنظيم الفعاليات الثقافية والمحاضرات حتى يتمكن الطلاب من تحسين مهاراتهم في اللغة الكورية وتعزيز معارفهم حول الثقافة الكورية.

ومن جانبها، قالت "كانغ هوا يونغ" المُدرسة في معهد سيجونغ والمشرفة على الورشة، إنها تأمل في أن تكون الكتابة في دفتر اليوميات روتينا يوميا في حياة الطلاب بحيث يكون ذلك محفزا لهم للمزيد من النجاح، إلى جانب اكتساب العديد من العادات الصحية.

وفي الآونة الأخيرة، أصبح تزيين وكتابة اليوميات هواية تحظى بشعبية بين جيل الإنترنت في كوريا الجنوبية، الذي يطلق عليه "جيل إم زِد"، ووسيلة للتعبير عن الأفكار والمهارات الإبداعية والفنية، وليس مجرد سجل للذكريات.