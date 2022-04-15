ها هيون دودري / كو ديغا جيناكان جاري / آركيد

هناك العديد من الآلات الموسيقية الوترية التراثية في كوريا، مثل الكاياغم والكومونغو والآجنغ والهيغم، وهي آلات تستخدم الأوتار المصنوعة من الحرير. وهي أوتار ملفوفة تصدر أصوات ناعمة خافتة. أما آلة اليانغم فتختلف، وهذا لأنها تستخدم الأوتار المعدنية، ويتم عزفها بواسطة عصا رفيعة مصنوعة من خشب الخيزران، ولذلك فهي تصدر صوتًا واضحًا حادًّا. واسم "يانغ-غم" يشير إلى آلة وترية غربية، وذلك لأن مقطع "يانغ" يعني "غربي". وقد تم استيراد تلك الآلة من الغرب بواسطة المبعوثين الدبلوماسيين الذين سافروا إلى الصين خلال حكم الملك "يونغ-جو" في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي. وكان يطلق على اليانغم أيضًا اسم: "غوراتشولساغم 구라철사금"، وهي آلة وترية من أوربا. وبما أن الآلات الموسيقية الأوربية تتبع نظامًا موسيقيًّا يختلف عن النظام الموسيقي في كوريا، فقد كان من الصعب عزف الموسيقى الكورية بواسطة اليانغم. وكان الشخص الذي جعل تلك المهمة الصعبة أمرًا ممكنًا هو "هونغ ديه-يونغ 홍대용"، وهو عالم محترم من أواخر عصر جوسون.

العالم التراثي الشهير "باك جي-وون 박지원" كان من الأصدقاء المقربين لـ"هونغ ديه-يونغ". وقد وصف "بارك" اليانغم في إحدى كتاباته كالتالي:

"لا يعرف متى دخلت هذه الآلة بلادنا. ولكن هونغ ديه-يونغ بدأ يعزف موسيقانا بها في الثامن عشر من يونيو عام 1772. رأيته يعزف أغنية من أغاني جوسون بهذه الآلة في السادسة مساء في مكتبته. لاحظت حساسيته الموسيقية. ورغم أنه كان حدثًا بسيطًا، لكنه كان بداية لشيء مهم، وهو ما جعلني أتذكر الوقت والمكان بهذه الدقة. ومنذ ذلك الوقت، تطورت طرق العزف على اليانغم وانتشرت على نطاق واسع، وبعد تسع سنوات، تعلم كل عازف كومونغو وكاياغم كيفية عزف اليانغم".

ترى كيف كان مشهد هذين الرجلين الشهيرين وهما معًا في غرفة واحدة، أحدهما يحاول استكشاف طريقة عزف أغنية بهذه الآلة الجديدة، بينما يراقبه الآخر في ذهول وهو يسجل تفاصيل المشهد في مذكراته. لا شك أنه كان مشهدًا مثيرًا دافئًا. وبفضل "هونغ ديه-يونغ"، احتلت اليانغم مكانتها العالية في الموسيقى الكورية التراثية، بصوتها الذي يتميز بالوضوح دون أن يكون مرتفعًا أكثر من اللازم. كانت غالبًا ما تستخدم في مقطوعات أوركسترا الغرف مثل "يونغ سان هويسانغ 영산회상".

ابتكرت اليانغم للمرة الأولى في آسيا الوسطى. ثم انتقلت إلى أوربا أثناء الحملات الصليبية. ويقال إنها كانت إلهامًا للعديد من الآلات الموسيقية التي جاءت بعد ذلك مثل البيانو. وكان المبشر الكاثوليكي ماتيو ريتشي هو أول من أخذ هذه الآلة إلى الصين، حتى انتقلت في نهاية الأمر إلى جوسون. وهي تتكون من جسم خشبي بسبعة مجموعات من الأوتار المعدنية، تتكون كل مجموعة منها من أربعة أوتار، وهي تتمتع بحساسية عالية، وهو ما يجعل الصوت الصادر منها غير ثابت. ولم يكن تضبيط الآلة أمرًا سهلًا، لأن هذا كان يتضمن تفحص 56 وترًا. المشكلة الأخرى هو صعوبة إصدار صوت الفايبراتو أو الـ"نونغ هيون 농현" بواسطة الأوتار المعدنية، بينما كان عازفو الكاياغم أو الكومونغو يستخدمون اليد اليسرى لإصدار صوت اهتزاز مميز من الأوتار. ويستخدم صوت الـ"نونغ هيون 농현" للتعبير عن مشاعر عميقة، أو لإضفاء لمسة خفيفة على النغمات، وهي أمور لا يمكن التعبير عنها باستخدام اليانغم، وهو ما كان يثير ضيق خبراء الموسيقى التراثية الكورية. ولكن الموسيقيين الشباب وجدوا طرقًا عديدة لدمج اليانغم في المقطوعات الإبداعية مؤخرًا.





المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع:

- "ها هيون دودري 하현도드리" على الكومونغو واليانغم، عزف "كانغ يو-كيونغ 강유경" على الكومونغو و"جو إيل-ها 조일하" على اليانغم.

- "كو ديغا جيناكان جاري 그대가 지나간 자리" أو: مكانك الذي تركته، أداء "ميور 뮤르".

- مقطوعة "آركيد Arcade" أداء "دونغ يانغ غو جو با 동양고주파".