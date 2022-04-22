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سفنتين تكشف عن ألبوم جديد في مايو

#أخبار الساحة الفنية l 2022-04-25

من أغانى القمة

ⓒ PLEDIS Entertainment

قالت وكالة "بلاديس" الترفيهية أن فرقة "سفنتين" ستكشف عن ألبومها الجديد الكامل الرابع بعنوان "واجه الشمس" يوم السابع والعشرين من شهر مايو القادم.

وقد سبق وأن كشفت الفرقة عن أغنيتها الإنغليزية بعنوان "دارلينغ" يوم الخامس عشر من أبريل.

وفور الكشف عنها، تصدرت هذه الأغنية قائمة "آيتيونز" في 34 دولة، منها سنغافوره والفلبين ومصر وإندونيسيا، كما تصدرت قائمتيْ "لاين" و"ميو – مو" اليابانيتين.

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