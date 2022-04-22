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إف تي آيلاند تقيم حفلا في مايو

#أخبار الساحة الفنية l 2022-04-25

من أغانى القمة

ⓒ FNC Entertainment

أعلنت وكالة "إف إن سي" الترفيهية أن فرقة "إف تي آيلاند" ستقوم حفلها الغنائي بعنوان "ذا كون 2022: إف تي آيلاند" يوم الخامس عشر من مايو القادم في سيول.

وتعد هذه هي المرة الأول التي تقيم فيها الفرقة حفلا غنائيا منذ عام 2019، أي قبل انضمام أعضاء الفرقة إلى الخدمة العسكرية الإلزامية.

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