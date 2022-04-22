إف تي آيلاند تقيم حفلا في مايو

العنود العبري: بوسان جنة كوريا
2022-04-22
#أخبار الساحة الفنية l 2022-04-25
أعلنت وكالة "إف إن سي" الترفيهية أن فرقة "إف تي آيلاند" ستقوم حفلها الغنائي بعنوان "ذا كون 2022: إف تي آيلاند" يوم الخامس عشر من مايو القادم في سيول.
وتعد هذه هي المرة الأول التي تقيم فيها الفرقة حفلا غنائيا منذ عام 2019، أي قبل انضمام أعضاء الفرقة إلى الخدمة العسكرية الإلزامية.
2022-04-22
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