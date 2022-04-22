حجم الطلبات المسبقة لشراء الألبوم الجديد لفرقة تومورو باي توغيذر يتجاوز 800 ألف

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صرحت وكالة "بيغ هيت" الترفيهية بأن حجم الطلبات المسبقة لشراء الألبوم المصغر الجديد لفرقة "تومورو باي توغيذر" بعنوان "مينيسود 2: طفل الخميس" قد بلغ 816 ألف نسخة حتى يوم التاسع عشر من أبريل، أي بعد 6 أيام من بدء الحجز لشراء ذلك الألبوم.

وكان حجم الطلبات المسبقة لشراء الألبوم الكامل الثاني للفرقة التي تم الكشف عنه في العام الماضي قد تجاوز 700 ألف نسخة.

وسيتم إصدار الألبوم الجديد لفرقة "تومورو بتاي تواغيذر" بشكل رسمي يوم التاسع من شهر مايو القادم.

ويذكر أن الفرقة المكونة من 5 أعضاء كانت قد بدأت نشاطها الغنائي في عام 2019.