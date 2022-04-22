غوت 7 تستعد لعودتها في مايو

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تبين أن فرقة "غوت 7" تستعد للعودة كفرقة كاملة في شهر مايو القادم.

وسوف تكون هذه أول عودة للفرقة منذ عام و3 أشهر، أي منذ أن كشفت عن أغنية "إنكور" في شهر فبراير من عام 2021.

وأكد أعضاء الفرقة عودتهم بألبوم جديد في شهر مايو، قائلين إنهم في المراحل الأخيرة من التحضير