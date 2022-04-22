إيسبا تقدم عرضا على مسرح مهرجان كوتشيلا فالي

العنود العبري: بوسان جنة كوريا
2022-04-22
#أخبار الساحة الفنية l 2022-04-25
ظهرت فرقة "إيسبا" النسائية في مهرجان "كوتشيلا فالي" للموسيقى والفنون، الذي يعد أحد أكبر الأحداث الموسيقية في العالم، حيث قدمت أداء حيّا لأغنية جديدة لم يتم إصدارها.
وصعدت الفرقة المكونة من 4 عضوات إلى المسرح يوم الرابع والعشرين من أبريل، وغنت 5 أغنيات.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها الفرقة عرضا أمام جمهور كبير.
2022-04-22
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