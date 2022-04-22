بيانات تظهر زيادة قراءة الكتب الإلكترونية مع الاحتفال باليوم العالمي للكتب

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كان الثالث والعشرون من شهر أبريل هو "اليوم العالمي للكتب". ولتعيين هذا اليوم كيوم عالمي للكتب علاقة بالأديب الإسباني المشهور على مستوى العالم "ثيربانتس" الذي كتب رواية "دون كيشوت". والكاتب المسرحي البريطاني المشهور على مستوى العالم أيضا "وليم شكسبير" الذي كتب عددا من المسرحيات والقصائد والقصص. يُشار الى أن قبل حوالي 400 عام، أي في عام 1616، توفى هذان الاديبان العظيمان. وتكريما لهما، عينت منظمة اليونسكو في عام 1995، يوم الثالث والعشرين من شهر أبريل من كل عام كيوم عالمي للكتب. تجدر الأشارة الى أنه توجد طريقتين لقراءة الكتب هذه الأيام، أي قراءة الكتب الورقية والكتب الإلكترونية، أي قراءة الروايات عبر جهاز إلكتروني. الا أن الكثير من الناس يفضلون الكتب الورقية على القراءة على الأجهزة الإلكترونية.

الجدير بالذكر أنه في الماضي عندما لم يكن هناك ورق، سجل البشر أفكارهم على مختلف المواد، وفي مقدمتها "البَرْدي"، وهو نبات ازدهر في وادي النيل في مصر القديمة. أما في الحضارة الشرقية، فاستخدمت عظام الحيوانات أو المواد الحديدية أو الأحجار، أو المواد الصلبة لقوقعة السلحفاة أي ظهر السلحفاة. ثم بدأ الناس يستخدمون قطع شجر البامبو أو القطع الخشبية الأخرى. وتعتبر هذه القطع مصدر الكتب في التاريخ. ثم تم ابتكار فن الطباعة في القرن الخامس عشر، مما أدى إلى زيادة طباعة الكتب الورقية. واليوم نشهد الكتب الصوتية أو الكتب الإلكترونية، وبفضل سهولة الحمل والقراءة، ينخفض حجم سوق نشر الكتب الورقية تدريجيا في كوريا وفي العالم ككل. وحسب تحليل حول مبيعات الكتب صادر عن الاتحاد الكوري لنشر الكتب، انخفض عدد الذين قرؤوا كتابا واحدا على الأقل خلال فترة سنة واحدة بنسبة 8,9 بالمائة، ليصل إلى 47,5 بالمائة. بينما حققت قراءة الروايات على الويب أو الكتب الكرتونية نموا ملحوظا.