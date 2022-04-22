تباين آراء الموظفين بعد الرجوع إلى نظام العمل الطبيعي

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رغم استمرار الإصابات بفيروس كورونا، فإن عامة الناس رجعوا إلى الحياة اليومية، على سبيل المثال في القسم العربي على اذاعة الكي بي إس وورلد راديو، حضرتا المخرجتين "لؤلؤة" و"قمر" في المكتب لأول مرة معا منذ فترة. وذلك بعد مرور حوالي 3 أعوام، أي منذ بدء انتشار الفيروس، حيث كانت لؤلؤة وقمر تأتيان بالتناوب إلى المكتب بسبب الخوف من الإصابة بالفيروس في آن واحد، مما يؤدي إلى تعطيل تسجيل جميع البرامج في القسم العربي. ومثل القسم العربي، رجع الموظفون إلى شركاتهم بعد انتهاء نظام العمل من المنزل بالتناوب، أو خلال بعض الأيام في الأسبوع.

يُشار الى أن هناك بعض الموظفين الذين يفضلون العمل في المنزل، ليس بسبب عدم الحاجة إلى الذهاب إلى المكتب عبر وسائل المواصلات فقط، بل لأنهم كانوا مرتاحين من اللقاءات بعد العمل مع الزملاء. حيث يلتقي زملاء العمل في كوريا بعد انتهاء الدوام اليومي، لتناول العشاء وشرب الخمر والدردشة، لكن البعض لا يحبون تلك اللقاءات، ويعبرون عن شكاوى بأنها تعتبر امتدادا للعمل. لكن هناك بعض الموظفين الذين ظلوا ينتظرون ويرحبون باستئناف مثل هذا النوع من الملتقيات. جاء ذلك في نتيجة استبيان أُجري مؤخرا بمشاركة مئات من الموظفين بشرط عدم توضيح الهوية. وقد أجاب حوالي 40 بالمائة من المشاركين بأنهم لا يحبون الملتقيات المسائية إطلاقا. بينما أجاب 22 بالمائة بأنهم يحبونها، لتحتل هذه الإجابة المركز الثاني. لكن من أجاب بذلك أضاف شرطا، وهو حضور الزملاء الذين يحبونهم فقط. أما في المركز الثالث فجاءت الإجابة "إذا كانت قائمة الطعام غالية في الأسعار". حيث أن تلك المأكولات الغالية لا يقدرون على تناولها على حسابهم، ثم جاءت الإجابة "إذا كان الملتقى في وقت الغداء".

في هذا السياق، كان قد انتشر فيديو قصير سجل 6 ملايين مشاهدة، واجتذب اهتمام الناس، وهو كشف أحد الموظفين في مؤسسة "غوغل" العالمية عن تقديم عشاء مكون من مختلف أنواع المأكولات والقهوة والحلويات مجانا لجميع الموظفين. وحسبما قال هذا الموظف، فإن ذلك استراتيجية من الشركة تستهدف جعل الموظفين يشتغلون لمدة أطول بتكلفة أقل. بمعنى آخر، فهذه الشركة تعرف أن المأكولات المجانية تستطيع تشجيع موظفيها على العمل لفترة أطول. إذن، من الأفضل تطبيق هذه الاستراتيجية على ثقافة الملتقيات في المجتمع الكوري. في كوريا يكتفي المشاركون بتناول المأكولات اللذيذة والدردشة فقط، بينما من الأفضل أن يكون التواصل فيما بين كبار المسؤولين والموظفين الشباب داخل الشركة وخلال أوقات الدوام.