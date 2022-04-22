الاتحاد الكوري لسباق الخيل ينفذ برنامجا علاجيا بركوب الخيل لمرضى السرطان

ⓒ Getty Images Bank

من المعروف أن الحيوانات الأليفة تعطي للناس فوائد منوعة مثل الاستقرار النفسي، ويسمى ذلك بالعلاج عن طريق الحيوانات. لذلك ينتشر ما يطلق عليه العلاج بواسطة الحصان، حيث اظهرت نتائج بحث جاءت من خلال تجارب حقيقية، تشير إلى فوائد العلاج بركوب الخيل. خاصة يستفيد الأولاد ذوو العجز العقلي من هذا العلاج، حيث بعد تلقيهم لهذا العلاج، لُوحظ تغيير وجوههم لتصبح إيجابية، كما تحسنت كفاءتهم في التحدث، أو زادت مرات الابتسامات والضحكات. ليس الأولاد ذوو العجز العقلي فقط، بل هناك بعض التقارير التي تكشف عن استفادة المصابين بجروح بدنية من العلاج بركوب الخيل، حيث تحسنت حالاتهم البدنية بالفعل.

بعض الخبراء يقولون إن سر ذلك يرجع إلى تأثير "بجماليون" أي تأثير العزم القوي على الشفاء الحقيقي، وتأثير الدواء الوهمي أي " Placebo". في هذا السياق، بدأ الاتحاد الكوري لسباق الخيل تنفيذ برنامج للعلاج بركوب الخيل في حديقة سباق الخيل الواقعة في مدينة بوسان مؤخرا بمشاركة مرضى السرطان. وهم يتلقون العلاج لفترات طويلة في المستشفيات الواقعة في "بوسان". ويتكون البرنامج من التجول مع الخيل وشرب الشاي ورعاية الخيل. حيث يتبادلون المودة مع الخيل ويتجولون معها في الطبيعة أو يشربون الشاي، وفي اثناء ذلك يستريحون جسديا ونفسيا. في الأسبوع الماضي، بدأت الدورة الأولى من البرنامج بمشاركة 9 مرضى، مع خيول تتميز بالطبيعة اللطيفة والجسم الصغير. وعبّر المشاركون عن رضائهم الكبير قائلين إن البرنامج ساهم في تخفيض ضغطهم النفسي، واستمتعوا بالهواء النقي في الطبيعة، وكانت فرصة ممتازة أكثر مما توقعوا.