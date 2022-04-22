مؤسسة السياحة الكورية تنظم أول ندوة علمية دولية حول موجة الثقافة الكورية

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من المتوقع أن يتم تنظيم ندوة علمية دولية في كوريا حول موجة الثقافة الكورية "هالليو"، سيتم فيها مناقشة الاتجاه السياسي لاستدامتها. وسوف تقيم وزارة الثقافة والرياضة والسياحة ومؤسسة السياحة الكورية أول ندوة علمية لهما حول هالليو تحت شعار "تحويل الثقافة الكورية إلى مستقبل الثقافة العالمية في الساعة الثانية من بعد ظهر الغد الأربعاء. وتستهدف الندوة تحليل هالليو من مختلف وجهات النظر واكتشاف المهام السياسية لاستدامتها. ويمكن لأي شخص مشاهدة الندوة التي سيتم بثها بثا حيا عبر الإنترنت، مع توافر خدمة الترجمة الفورية باللغة الإنجليزية للجمهور. ومن المتوقع أن يلقي "كيم هيون هوان" نائب وزير الثقافة كلمة افتتاحية، بينما سيلقي "بيير لويجي 피에르 루이지 " مستشار السياسة الثقافية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كلمة رئيسية. ثم يقدم عدد من الخبراء المحليين والأجانب بحوثا خاصة حسب مختلف المجالات بما في ذلك التبادلات الدولية والسياحة والمحتويات ووسائط الإعلام. في هذا السياق، قال مسؤول في الوزارة الكورية إن الندوة الدولية ستتيح فرصة لقيادة روح عصر جديد وتقاسم دور هالليو مع المجتمع الدولي.