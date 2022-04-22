بلدية بوسان تطلق خطة بناء أول مدينة عائمة في العالم

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من المتوقع أن تشهد الأمم المتحدة مناقشات حول إنشاء مدينة عائمة بواسطة مدينة بوسان الكورية لأول مرة في العالم. وصرحت بلدية بوسان بأنها ستعلن عن خطة بناء المدينة البحرية العائمة المستدامة في اجتماع مائدة مستديرة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية سيتم تنظيمها في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية في الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم بتوقيت أمريكا والساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت كوريا.

تجدر الإشارة إلى أن المدينة العائمة مشروع تنفذه شركة أوشونيكس오셔닉스 لتطوير المدن البحرية العائمة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة من أجل خدمة المدن الساحلية المعرضة لارتفاع مستوى سطح البحر نتيجة لتغير المناخ. وهي مدينة عائمة فوق الماء لا تدمر بيئة البحار وتحقق إعادة تدوير الموارد الطبيعية والاكتفاء الذاتي من حيث الطاقة والماء والغذاء، وتوصف بأنها نسخة حديثة من سفينة نوح. وكانت مدينة بوسان قد وضعت نظاما تعاونيا مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وشركة اوشونيكس من خلال إبرام مذكرة تفاهم في هذا الشأن في شهر نوفمبر من العام الماضي. وطلب البرنامج الأممي من بلدية بوسان المشاركة في بناء مدينة عائمة تجريبية في المدينة الكورية في شهر يوليو من العام الماضي. وتخطط أوشونيكس للكشف عن نموذج تجريبي لأول مدينة عائمة في العالم شارك في تصميمها عدد من المهندسين المعماريين الكوريين والأجانب. ومن المتوقع أن يكتمل التصميم الإطاري للمدينة حتى عام ألفين وستة وعشرين والبدء في إنشائها في عام ألفين وسبعة وعشرين والانتهاء منه في عام ألفين وثلاثين الذي تسعى فيه مدينة بوسان لاستضافة معرض إكسبو العالمي. وفي عام ألفين وتسعة عشر، كشف برنامج المستوطنات البشرية عن طريقة بناء المدينة من خلال ربط المئات من الوحدات السداسية التي تبلغ مساحة كل منها عشرة آلاف وثمانمائة متر مربع. وأوضح أن كل وحدة تستطيع استيعاب ثلاثمائة شخص، ويمكن صنع مساحة تستوعب عشرة آلاف شخص من خلال ربط الوحدات.