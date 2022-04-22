تغييرات في تصنيف الشركات العملاقة في كوريا الجنوبية

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تقلدت مجموعة شركات "إس كي" المركز الثاني متفوقة على شركة "هيون ديه" للسيارات في تصنيف الشركات على أساس إجمالي حجم الأصول، فيما تقدمت شركات المعلومات والاتصالات، وفي مقدمتها "كاكاو" و"نيفر"، في تصنيفها، مما تسبب في حدوث تغيير في تصنيف الشركات العملاقة في كوريا الجنوبية.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها تغيير في تصنيف أكبر خمس شركات كورية.

وطبقا لتقرير كشفت عنه لجنة التجارة العادلة يوم الأربعاء الماضي حول تصنيف الشركات الكورية للعام 2022، فإن مجموعة شركات "سام سونغ" تصدرت قائمة التصنيف على أساس إجمالي قيمة الأصول، وتلتها كل من مجموعة شركات "إس كي"، وشركة "هيون ديه" للسيارات، وجاءت بعدهما مجموعة شركات "إل جي"، ومجموعة شركات "لوتيه".

وأشار التقرير إلى أن مجموعة "سام سونغ" حافظت على تصدرها بإجمالي أصول تبلغ قيمته 483 تريليونا و919 مليار وون، وتلتها مجموعة "إس كي" بـ 291 تريليونا و969 مليار وون، متغلبة على شركة "هيون ديه" للسيارات بفارق 34 تريليونا و124 مليار وون.

وأرجع التقرير السبب في تفوق "إس كي" على "هيون ديه" إلى زيادة أصول "إس كي" الإجمالية بسبب زيادة أصول شركة "إس كي هاينكس" الناجمة عن زيادة مبيعاتها من أشباه الموصلات واستحواذها على أعمال شرائح الذاكرة من نوع "ناند" من شركة "إنتل".

والشيء المثير لاهتمام الكثيرين هو نمو الشركات المتخصصة في تقنية المعلومات والاتصالات والملاحة البحرية والإنشاءات في التصنيف، حيث قفزت شركة "كاكاو" من المركز الثامن عشر إلى المركز الخامس عشر بعد أن زادت قيمة إجمالي أصولها من 20 تريليون وون في العام الماضي إلى 32.2 تريليون وون هذا العام.

أما شركة "نيفر" فتقدمت من المركز السابع والعشرين إلى المركز الثاني والعشرين بإجمالي أصول يبلغ 19.2 تريليون وون.

وكانت شركة "كاكاو" في المركز الخامس والستين في عام 2016، بينما احتلت شركة "نيفر" المركز الحادي والخمسين في عام 2017.

إلى جانب هذا، شهدت شركات الملاحة البحرية نموا بوتيرة سريعة بفضل زيادة أرباحها التشغيلية الناتجة عن تعافي الطلب على الشحنات البحرية، حيث زادت قيمة إجمالي أصول شركة "إتش إم إم" للملاحة البحرية إلى 17.7 تريليون وون هذا العام، أي أكثر من ضعف قيمتها في العام الماضي، مما مكنها من احتلال المركز الخامس والعشرين بعد أن كانت في المركز الثامن والأربعين في العام الماضي، بينما جاءت شركة "إس إم" في المركز الرابع والثلاثين، وشركة "جانغ كوم" في المركز الخمسين.

كما سجلت شركات الإنشاءات نموا في التصنيف نتيجة لممارستها عمليات دمج واستحواذ نشطة، حيث زاد حجم إجمالي أصول شركة "جونغ هونغ" للإنشاءات من 9.2 تريليون وون في العام الماضي إلى 20.3 تريليون وون هذا العام، محتلة بذلك المركز العشرين بعد أن كانت في المركز السابع والأربعين.

وأشار التقرير إلى أن الشركات العملاقة حققت نموا بارزا في أرباحها التشغيلية إلى جانب نموها في قيمة إجمالي أصولها، رغم جائحة كورونا.

وزادت قيمة مبيعات مجموعة شركات "سام سونغ" بـ45 تريليون وون هذا العام، فيما بلغت قيمة أرباحها التشغيلية الصافية 19.5 تريليون وون هذا العام بزيادة نسبتها 189.2% مقارنة بالعام الماضي، وتلتها مجموعة "إس كي" بـ8.6 تريليون وون، وشركة "إتش إم إم" للملاحة البحرية بـ 5.3 تريليون وون.