نتائج مسح بشأن الزوار المحتملين إلى كوريا الجنوبية

ⓒYONHAP News

تبين أن هناك عددا كبيرا من الأجانب الذي يرغبون في زيارة كوريا الجنوبية، وينتظرون بشغف الوقت الذي يتم فيه رفع القيود الناجمة عن جائحة كورونا لكي يُسمح لهم بالسفر إلى كوريا.

وطبقا لنتائج مسح أجرته وزارة الثقافة والرياضة والسياحة وهيئة السياحة الكورية، فإن 4 من بين كل 10 أجانب في 21 دولة لديهم نية السفر إلى كوريا في غضون الأعوام الثلاثة القادمة.

وقد تم إجراء هذا المسح على 30 ألف شخص من الرجال والنساء الذين تتجاوز أعمارهم 15 عاما في 21 دولة على مرحلتين، الأولى خلال الفترة من السادس عشر وحتى الخامس والعشرين من يوليو الماضي، والثانية خلال الفترة من العشرين وحتى الحادي والثلاثين من ديسمبر الماضي.

وأشارت نتائج المسح إلى أن 71.7% من المشاركين كان لديهم تجارب سفر إلى الخارج، وأن 72.8% منهم لديهم خطة للسفر إلى الخارج في غضون الأعوام الثلاثة القادمة.

كما كان لدى 19.4% منهم تجربة سفر إلى كوريا الجنوبية، ولدى 47% منهم نية للسفر إلى كوريا في غضون تلك الفترة.

وأعرب 58.6% من العشرينيات من العمر، و58% من الثلاثينيات من العمر من الأجانب المشاركين في المسح عن نيتهم زيارة كوريا الجنوبية.

وحسب المناطق، فإن 80.4% من المشاركين من الفلبين لديهم نية لزيارة كوريا الجنوبية، فيما اختار كوريا الجنوبية كمقصد لسفرهم أكثر من 70% من المشاركين من سنغافوره وفيتنام، وأكثر من 60% من إندونيسيا وهونغ كونغ وماليزيا والصين والإمارات العربية المتحدة وتايلاند.

وقال 9% من المشاركين في المسح إنهم يرغبون في السفر إلى كوريا بشكل أكثر من أي دولة أخرى، منهم 28.2% من الفيتناميين، و18% من الفلبينيين، و15.4% من اليابانيين، و15.3% من الإندونيسيين، و13.6% من الصينيين، و13.3% من التايلانديين.

ويرجع السبب في رغبة الأجانب في زيارة كوريا الجنوبية إلى اهتمامهم بالثقافة الكورية، خاصة المحتويات الكورية، بما في ذلك أغاني الكيبوب ونجوم الأيدول مثل فرقة بي تي إس.

وفي هذا الصدد، قال 15.1% من الراغبين في زيارة كوريا إنهم اختاروا كوريا للسفر إليها بسبب الفرص المتوفرة للتمتع بالتجارب الثقافية.

وقالت هيئة السياحة الوطنية الكورية إن هذا المسح هو الأول من نوعه الذي تجريه بشأن الزوار المحتملين في 21 دولة إلى كوريا الجنوبية، وأنه كان فرصة للتعرف على المدى المتوقع لتعافي السياحة الكورية في عهد ما بعد أزمة كورونا.

ومن جانبها، عقدت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة يوم الأربعاء الماضي اجتماعا مع الرابطة الكورية لوكلاء السفر، حيث قالت إنها ستدعم بنشاط الشركات السياحية للاستعداد لاستقبال السياح الأجانب إلى كوريا.

وتوقعت الوزارة أن تشهد البلاد زيادة في عدد السياح الأجانب، مشيرة إلى أنه تم في شهر أبريل إعفاء الزوار الأجانب المطعمين بلقاحات كورونا من العزل الصحي، والإعفاء من تأشيرة دخول مواطني 96 دولة، منها 6 دول عربية، وأنه سيتم زيادة عدد الرحلات الجوية الدولية في شهر مايو.

الجدير بالذكر أن عدد الأجانب الزائرين لكوريا الجنوبية قد تجاوز 17 مليون شخص في عام 2017، لكنه انخفض ليقل عن مليون شخص في العام الماضي بسبب جائحة كورونا، مسجلا بذلك أقل مستوياته من أن بدأ جمع البيانات ذات الصلة في عام 1984.