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آسترو تعود بإصدار ألبوم جديد في مايو

#أخبار الساحة الفنية l 2022-04-29

من أغانى القمة


قالت وكالة "فانتازيو" الترفيهية إن فرقة "آسترو" ستعود يوم السادس عشر من مايو بإصدار ألبومها الكامل الثالث بعنوان "القيادة إلى طريق النجوم"، وذلك بعد عام من الكشف عن ألبومها الكامل الثاني بعنوان "كله لك" في شهر أبريل من العام الماضي.

وقد بدأت فرقة "آسترو" المكونة من 6 أعضاء نشاطها الغنائي في عام 2016.

وسوف تقيم الفرقة حفلها المنفرد يومي الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من مايو.

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