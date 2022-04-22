أغنية كانغ نام ستايل للمطرب ساي تسجل 4.4 مليار مشاهدة على يوتيوب





حطمت أغنية "كانغ نام ستايل" للمطرب "ساي" رقما قياسيا جديدا في عدد مرات مشاهدتها على يوتيوب.

وقالت وكالة "بي نيشيون" الترفيهية إن عدد مرات مشاهدة أغنية "كانغ نام ستايل" تجاوز 4.4 مليار مرة على يوتيوب يوم التاسع والعشرين من أبريل، بعد ثلاثة أشهر من تجاوز عدد مرات مشاهدتها 4.3 مليار مرة في شهر يناير الماضي.

وقد تم الكشف عن أغنية "كانغ نام ستايل" في شهر يوليو من عام 2012، واحتلت الأغنية المرتبة الثانية في قائمة "بيلبورد هوت 100".

وتجاوز عدد مرات مشاهدة الأغنية مليار مرة في 161 يوما من الكشف عنها، وملياري مرة في شهر مايو من عام 2014، و3 مليارات مرة في نوفمبر من عام 2017، و4 مليارات مرة في مارس من العام الماضي.

وقد عاد المطرب "ساي" يوم التاسع والعشرين من أبريل إلى الساحة الغنائية بعد غياب دام 5 سنوات بألبومه الكامل التاسع "سادا 9".