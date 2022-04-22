الأطعمة سريعة التحضير في المجمتع الكوري

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تنتشر في كوريا العديد من الأطعمة سريعة التحضير التي يستمتع بها الكوريون. ومع ذلك، يمكن القول إن "الراميون" هو الطعام التمثيلي الأكثر الذي يستمتع به الكوريون حتى يومنا هذا، بعد عقود من إطلاقه. وكان قد ظهر الراميون في كوريا، وهو أحد الأطعمة التي يحبها المستهلكون الكوريون، لأول مرة في عام 1963، بعد عام من سن القانون الصحي للأغذية في عام 1962. وعندما تم إطلاقه لأول مرة، شعر الكوريون بأنه غير مألوف جدا، لأنهم كانوا يتبعون نظاما غذائيا مرتكزا على الحبوب. ومع ذلك، وبسبب مذاقه الرائع ووصفته البسيطة، أصبح محبوبا بشكل مضطرد منذ ذلك الحين، وأصبح الآن أكثر الأطعمة الفورية شعبية التي يأكلها الكوريون.

يُذكر أنه بعد ظهور الراميون في الستينيات، ظهر ايضا "الحليب بنكهة الموز" في السبعينيات. ففي ذلك الوقت، عانى الكثير من الناس من نقص الغذاء ونقص التغذية، لذلك شجّعت الحكومة استهلاك الحليب. لكن استهلاك الحليب لم يزد بشكل جيد بسبب طعمه العادي. وبموجب ذلك، شجّعت الحكومة الشركات الكورية على تطوير منتجات تضيف مذاقا ونكهة حلوة إلى الحليب الأبيض. وبالتالي تم طرح الحليب بنكهة الموز في عام 1974، وهو لا يزال يحظى بشعبية كبيرة بين المستهلكين. وبعد ذلك، ظهر "صوص الكاري الفوريّ" كمنتج تمثيلي لفترة الثمانينيات، وما زال محبوبا من قبل المستهلكين حتى يومنا هذا. وهو يعتبر غذاء جاهزا للأكل بعد خضوعه لعملية تعقيم كاملة، وقد صدر لأول مرة في عام 1981. ويمكن تناوله على الفور عن طريق وضعه في الماء المغلي لمدة 3 دقائق أو إعادة تسخينه في الميكروويف، مما يجعله طعاما شائعا حتى اليوم.

وأخيرا، الطعام الذي ظهر في التسعينيات ولا يزال شائعا حتى اليوم هو "الأرز الفوري". ومن المعروف أن الأرز هو الغذاء الأساسي للشعب الكوري. ومع ذلك، حتى في عام 1996، عندما ظهر الأرز سريع التحضير لأول مرة، كان الناس يترددون في شراء الأرز الفوري. ومع زيادة عدد الأسر المكونة من شخص واحد وزيادة الطلب على الأطعمة سهلة الأكل بشكل كبير، زاد استهلاك الأرز سريع التحضير بشكل كبير. الجدير بالذكر أنه في الوقت الذي تم فيه إطلاق الأرز الفوري، كان قريبا من طعام الطوارئ الذي يتم إعداده عندما نحتاج فجأة إلى الأرز، ولكن الآن تم تنويع المنتجات وتحسنت الجودة، لذا فقد تطور إلى طعام صحي أكثر من كونه طعاما مريحا.