جدل بشأن اعتماد الشركات على اختبار تحليل الشخصية في عمليات التوظيف

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مؤخراَ أصبح اختبار تحليل الشخصية من أجل المتعة شائعا جدا بين الشباب في كوريا. هذا الاختبار، يختبر أنواع شخصية الناس، ويتم استخدامه في أماكن مختلفة مثل تسويق الشركات. ومع ذلك، في الآونة الأخيرة، لم يعد هذا الاختبار للمتعة فقط، حيث أعلنت بعض الشركات أنها لن توظّف المتقدمين من نوع شخصية معين، وهو ما أثار الكثير من الجدل. وبالتالي تزايدت أصوات عدم الرضا بين الباحثين عن الوظائف من أن اختبار تحليل الشخصية MBTI أصبح عاملا مهما في العثور على وظيفة. وكما هو معروف، يمكن التعبير عن نتيجة الاختبار على شكل رمز مكون من 4 حروف أبجدية، وهناك 16 نوعا من النتائج المختلفة التي تعبّر عن شخصية كل فرد. وفي حالة كوريا، كانت اختبارات نوع الشخصية المجانية عبر الإنترنت شائعة لعدة سنوات، أما الآن فقد أصبح نوع الشخصية بناء على اختبار MBTI موضوعا أساسيا للمحادثة بين جيل الشباب.

على سبيل المثال، أصبح التسويق في صناعة التوزيع أكثر تنوعا، حيث يستهدف الشباب الكوريين في العشرينيات والثلاثينيات من العمر الذين يستمتعون بتطبيق MBTI في مختلف مجالات الحياة. لذلك، سرعان ما قفزت بعض الشركات إلى هذه البدعة. فعلى سبيل المثال، تجري صناعة الأزياء تسويقا متعلقا بـMBTI، مثل التوصية بالملابس التي تناسب كل نوع من أنواع الشخصية، وتوصي شركات الأدوية بالمكملات الغذائية التي تناسب نوع الشخصية أيضا. وفي حالة فندق والكرهيل، يقدم الفندق حزمة إقامة فندقية مخصصة لكل نوع من أنواع MBTI. بعبارة أخرى، تختلف البرامج المخصصة للأشخاص ذوي الشخصية الهادئة والمخططة عن تلك المخصصة للأشخاص النشطين ويقدرون التجارب الجديدة. ومع ذلك، فإن المشكلة تكمن في أن بعض الشركات تطلب من المتقدمين كتابة نوع MBTI الخاص بهم في بياناتهم الشخصية في أثناء عملية التوظيف، وبعض المتقدمين الذين لديهم أنواع شخصية معينة قد لا يتمكنون من التقدم للوظيفة.

يُشار الى أن الشركات عادة ما تفضّل المتقدمين ذوي الشخصيات المنفتحة في أثناء عملية التوظيف، والتي من المحتمل أن تستند إلى التحيز. ولكن استبعاد المتقدمين الانطوائيين من عملية التوظيف أمر غير عادل وتمييزي ضدهم. لذلك فأنه من غير الأخلاقي استخدام نتائج الاختبار في عملية التوظيف. أيضا من الصعب توقع الصدق من الباحثين عن عمل الذين يشعرون بالضغط للكشف عن نتائج اختبار نوع شخصيتهم. حيث يقول بعض الباحثين عن عمل إنهم سيزيفون نتائج الاختبار إذا لم يكن نوع شخصيتهم أحد أنواع الشخصية التي تطلبها الشركة.