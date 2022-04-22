تنظيم معرض للتعريف بالورق الكوري التقليدي هان جي في متحف اللوفر الفرنسي

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تلقى السيد كيم مين جُونغ، الذي يعمل خبيرا في ترميم الممتلكات الثقافية في فرنسا في ربيع عام 2020، رسالة بريد إلكتروني من متحف اللوفر في باريس. وكان مضمون الرسالة هو قبول عرض السيد كيم لتنظيم قاعة عرض للتعريف بالورق الكوري التقليدي "هان جي" في معرض "تاريخ الورق" الذي استضافه متحف اللوفر في فرنسا وسيُعقد في متحف اللوفر في أبوظبي. وتلبية لرغبة السيد كيم في الترويج لتميز الورق الكوري التقليدي للعالم، تم تجهيز مساحة عرض للتعريف ب"هان جي" في المعرض الخاص بعنوان "تاريخ الورق" الذي سيُعقد في متحف اللوفر في أبوظبي اعتبارا من 20 من الشهر الجاري وحتى 23 يوليو. وفي غرفة العرض، يتم عرض العديد من العناصر المصنوعة من الهان جي، من الحبال الورقية الملتوية التي صنعها واستخدمها القدماء الكوريون للإعلان عن ولادة طفل، إلى الأكفان المصنوعة من الورق التي يتم الباسها للموتى. وكل هذه الأشياء تظهر بشكل جيد "الهان جي" الذي ظل مع الكوريين في كل لحظة من الحياة إلى الموت منذ العصور القديمة. وبالإضافة إلى ذلك، على جانب واحد من غرفة العرض، تم تركيب بيت "هان أوك" وهو بيت كوري تقليدي، تم نقله مباشرة من مدينة "جون جو" في شمال جولا. وجاء هذا لإعلام العالم بامتياز الهان جي، وأنه مستدام بدرجة كافية لاستخدامه كمواد بناء مثل ألواح الأرضية والنوافذ.

الجدير بالذكر أن تميّز هان جي في ترميم ممتلكات ثقافية مهمة في العالم بدأ يتم الاعتراف به شيئا فشيئا. ففي عام 2017 بدأ متحف اللوفر يهتم بورق الهان جي الكوري التقليدي. وفي ذلك الحين، قام السيد كيم، الذي كان يعمل كخبير في ترميم الممتلكات الثقافية في أثناء دراسته في درجة الماجستير في حفظ الفن وترميمه في جامعة باريس الأولى، بترميم المقبض المكسور للمكتب الذي استخدمه ماكسيميليان الثاني، الإمبراطور الروماني المقدس، باستخدام ورق الهان جي الكوري. وكانت تلك أول حالة في العالم للحفاظ على الممتلكات الثقافية الأجنبية باستخدام الورق الكوري التقليدي.

تجدر الإشارة إلى أن معظم المتاحف الشهيرة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك متحف اللوفر، قامت بترميم الممتلكات الثقافية باستخدام الورق الياباني التقليدي "واشي". ومع ذلك، بدءا من عام 2017 فصاعدا، صارت تهتم بالورق الكوري التقليدي الذي يتميز بقوة التصاق ومتانة أعلى من ورق الواشي الياباني. وفي حالة إيطاليا، وهي دولة رائدة في استعادة الأصول الثقافية عالميا، فقد نجحت في الحفاظ على العديد من الممتلكات الثقافية المهمة واستعادتها باستخدام الورق الكوري، كما يتم استخدام الورق الكوري أيضا في استعادة الأعمال الثمينة للفنان العبقري ليوناردو دافنشي. لذلك يُأمل في أن يكون هذا المعرض فرصة جيدة لإثبات إمكانات "هان جي" مجددا في مجال الحفاظ على التراث الثقافي والاعتراف بتميزه.