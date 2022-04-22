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'كان الماء باردًا، كما جُرحت ركبته حين صدمت بصخر أثناء سقوطه، فعجز عن الذهاب إلى المدرسة لعدة أيام حتى يتعافى. لم تصب "غم-سون" بأي جروح إذ سقطت فوق الفتى، ولكن والدتها شعرت بالأسف الشديد على "ميونغ-غو" فجلبت له بعض الأدوية. كان "مون-كي" و"غم-سون" يزورانه كل يوم، وكان يشعر بامتنان كبير لصحبتهما'.









'كان هناك شيءٌ مذهلٌ يحدث! الدميتان اللتان أخرجهما كانتا تطيران في الحجرة! قالت أمه: "يا إلهي! هذا أمر مذهل!". كانت هناك بالونات منفوخة ملصقة في كتفي كل دمية. قال: "ليس هذا هو المذهل، فيجب أن أجعل البالونات تحمل أناسًا حقيقيين. عندها فقط سنتمكن من عبور جدول الماء حتى في الأيام الماطرة دون أن نضطر لعبور الجسر". الأم: "ولكن كيف ستجعل الناس يطيرون في الهواء؟"، قال: "سأعرف الإجابة إذا حاولت بجد أكبر. لا نحتاج إلى طائرة. إذا فكرت في طريقة لاستخدام هذه البالونات للطيران، فسوف نتمكن من الطيران إلى أي مكان نريد، تماما مثل الطيور! حتى السيارة-الحصان لا يمكنها ذلك!"'.









# من شريط المقابلة مع البروفيسور "بانغ مين-هو" أستاذ الأدب الكوري بجامعة سيول الوطنية

الكثير من الأشياء التي نستخدمها اليوم كانت مجرد أفكار وخيال في الماضي، مثل الطائرة التي تخيلها ليوناردو دافينشي. وهناك أيضًا ابتكار اسمه بدلة الطيران، وهي تمكن مستخدمها من الطيران كصاروخ في الهواء. يستطيع الناس الآن أن يسافروا عبر الهواء مثل الطيور، إذ يمكنهم استخدا بدلة الطيران هذه بدلًا من ركوب الطائرة. والكثير من الأشياء التي تخيلها الكاتب في هذه القصة أصبحت واقعًا يستخدمه الناس الآن، وهو ما يثبت لنا قوة الخيال.









'صاح الأطفال في سعادة: "انظروا إلى هذين الرجلين الطائرين! إنهما يطيران!". صفق التلاميذ وأطلقوا صيحات الفرح. راحوا يتبعون الدميتين في كل مكان، وحاولوا الإمساك بهما. تساءل الأطفال عن مصدرهما. ثم ركض أحدهم تجاههم قائلًا: "لقد رأيت الحداد وهو يصنعهم بطريقة تمكنهم من الطيران".

سأل أحدهم: "ماذا؟ الحداد؟ ومتى وجد الوقت لصناعة رجال طائرين؟ ألم يظل مريضًا بعد سقوطه في الماء؟". استدار الأطفال ونظروا إلى ميونغ-غو. كان ميونغ-غو يراقبهم من ركن خفي في الساحة. جرفته موجة من التأثر الشديد فدمعت عيناه، وقرر قرارًا جديدًا: "يحتاج الناس إلى الطعام كي يعيشوا، يجب أن أبتكر أرزًا يستطيع أي شخص الحصول عليه مجانًا"'.









الكاتب "نو يانغ-غن 노양근"

- وُلد في "كيم تشون" بمقاطعة كيونغ-بوك عام 1900.

- أول أعماله: قصة بعنوان "يوم هطل فيه الثلج"، وقد نشرت عام 1934.