عودة الحياة الطبيعية تدريجيا مع بدء إلغاء نظام التباعد الاجتماعي

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تم رفع قيود التباعد الأجتماعي التي تم فرضها بعد انتشار فيروس كورونا، حيث ظهرت صور امتلاءت فيها المطاعم والشوارع وسط سيول بالناس، والتي تبدو كما قبل عام 2020 أي الفترة التي سبقت جائحة كورونا. في الواقع، هناك بعض من المواطنين يشعرون بالأسف والحزن لإلغاء التباعد الاجتماعي وإلغاء مختلف أنواع القيود التي كانت مفروضة على الأنشطة الاجتماعية الجماعية. وهم ليسوا فرحانين باستئناف المهرجانات والاحتفالات التي كانت قد ألغيت لمدة حوالي 3 سنوات، بل يشعرون بصعوبة في استئناف حياتهم العملية في الشركات، بدلا من العمل في المنازل. لأنهم كانوا معتادين على العمل في المنازل والاستمتاع بوقت الفراغ بعد انتهاء الدوام. الا أن هذه الأنشطة الاجتماعية واللقاءات الجماعية تنتهك التوازن فيما بين العمل والحياة الشخصية، ولذلك يشعرون بالكآبة المسماة بـ "Endemic Blue"، أي الكآبة الناجمة عن التبادلات واللقاءات غير المرغوبة. هذا المصطلح مضاد للمصطلح "Corona Blue" اي "مشاعر الكآبة بسبب انتشار فيروس كورونا"، مما يحد من اللقاءات مع الآخرين.

وبعد إلغاء التباعد الاجتماعي، زادت اللقاءات بين الزملاء في الشركات. كما يجب الأن حضور حفلات الزفاف والجنازات. والتي لم تكن ممكنة بسبب القيود المفروضة على التجمعات. الا أن هناك بعض الاشخاص يشكو من الزحام الشديد على الطرق بسبب زيادة السيارات، والزحام في وسائل المواصلات. على سبيل المثال، أظهرت صور مشاهد من حدائق التسلية في العاصمة سيول، وهي مليئة جدا بالزوار. حيث أن الزوار ظلوا منتظرين عدة ساعات لركوب مختلف أنواع منشآت التسلية.