افتتاح ميدان سيول وسط العاصمة بعد الغاء إجراءات التباعد الاجتماعي

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على الرغم من معاناة بعض الناس من الاكتئاب بعد العودة إلى الحياة اليومية العادية، إلا أن أغلب سكان العاصمة سيول في الأسبوع الماضي استمتعوا بوقت سعيد في ميدان "سيول" وسط العاصمة. فقد افتتح هذا الميدان بمناسبة يوم الكتب العالمي، وذلك بعد مرور أكثر من سنتين من إغلاقه بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي. فقد تم إغلاق هذا الميدان بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي، ومن أجل إنشاء مركز مؤقتة لإجراء فحوص كورونا لعامة الناس. لكن الآن تمت إزالة المركز، وتحول إلى مكتبة في الهواء الطلق. وبالتالي استمتع سكان العاصمة بالراحة وسط الهواء النقي في أثناء قراءة بعض الكتب الموجودة في الميدان والمقدرة بحوالي 3 آلاف كتاب. يُشار الى أن هذه المكتبة تُفتتح كل يومي جمعة وسبت من الساعة الحادية عشرة حتى الرابعة مساء، حتى نهاية شهر أكتوبر. وفي كل شهر يتم "تقديم كتاب أو كاتب لهذا الشهر".

تجدر الأشارة الى أن الكاتبة الكورية التي حصلت على جائزة "أندرسن" التي تُسمى بجائزة نوبل في أدب الأطفال، ستكون هي كاتبة هذا الشهر. فخلال شهر مايو سيُعرض كتابها في هذا الميدان. بالإضافة إلى ذلك، سوف تقام مختلف أنواع العروض الفنية والموسيقية والغنائية والمناسبات أيضا. ومن المأمول أن تساهم هذه المكتبة في تخفيض الكآبة النفسية للناس الذين يعانون منها بسبب عودة العمل في الشركات وحضور اللقاءات والمناسبات غير المرغوبة.