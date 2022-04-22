انتشار هواية اكتساب مهارة الكتابة اليدوية

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مع انتشار الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحية، أصبح نادراً الكتابة باليد هذه الأيام. ورغم ذلك، هناك زيادة في عدد أولئك الذين يبذلون جهودا لاكتساب مهارة الكتابة اليدوية بخط جميل. مثلا، هناك من يحاولون تصحيح أساليب كتابتهم غير الجميلة، كما زاد عدد الذين يقولون إنهم يستطيعون إتقان التركيز عندما يقرؤون كتبا، أو يكتبون بأيديهم. ونتيجة لذلك يقبل عدد غير قليل من الكوريين على تعلم كتابة الخط في المعاهد الخاصة. وقال مسؤول في مركز التعلم على مدى الحياة في منطقة "يونغ دونغ بو" في سيول إن فصل الخط في المركز افتتح لأول مرة في العام الماضي ويلقى رواجا كبيرا هذه الأيام لدرجة أن الكثيرين ينتظرون للتسجيل في الفصل. وهناك أيضا الذين تبنوا الكتابة كهواية. فمثلا قالت الآنسة "صونغ هيون جو 성현주 " التي تكتب عبارات تعجبها من دواوين الشعر أو الروايات كل ليلة إنها بدأت في الكتابة اليدوية من أجل التدرب على الخط الجميل في البداية لكنها وجدت أن ذلك التدريب يساعدها على تذكر محتويات الكتب أيضا. كما قالت السيدة "كيم اون ليم 김은림 " التي تتلقى محاضرة حول كتابة الخط مرة واحدة كل أسبوع في معهد خاص إنها تعاني من ضغوط العمل الشديدة إلا أنها تستطيع التخفيف منها قليلا عندما تكتب عبارات مليئة بالآمال بالقلم على الورق.