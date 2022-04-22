بلدية سيول تنظم عرضا بمناسبة الاحتفال بمئوية يوم الأطفال الكوري

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من المنتظر أن يتم الأحتفال بمئوية يوم الأطفال الكوري الذي يصادف يوم الخميس القادم او الخامس من هذا الشهر. وبهذه المناسبة قالت بلدية سيول إنه سيتم عرض عدد من البالونات الكبيرة على شكل دب في مختلف أرجاء ساحة "دونغ ديه مون" الرقمية، أي ساحة دي دي بي في سيول. وفي الساحة التي تديرها مؤسسة سيول للتصميم سيتم تنظيم حديقة للألعاب خاصة بالأطفال في الفترة من الخامس إلى الخامس عشر من هذا الشهر. ويأتي تنظيم المؤسسة لمهرجان حضوري كبير للأطفال في الهواء الطلق لأول مرة منذ عامين بعد رفع نظام التباعد الاجتماعي في البلاد. ومن المتوقع أن يضم المهرجان مختلف الفعاليات المثيرة للأطفال بما في ذلك مشروع "كل مكان" الذي ينفذه الفنان "ليم جي بين 임지빈 작가" وهو عبارة عن نشر بالونات الدببة، بما في ذلك بالون دب يبلغ ارتفاعه ثمانية أمتار في مختلف أرجاء ساحة دي دي بي. ويمكن لزوار المهرجان التمتع بتجربة خاصة لمشاهدة فيلم عند غروب الشمس في تل العشب أمام مقر الساحة. وتنوي المؤسسة عرض عدد من أفلام المغامرة الفانتازية التي يمكن للأطفال والكبار أيضا الاستمتاع بها بالمجان. وفي أوقات النهار سوف يتحول تل الأعشاب إلى مساحة خاصة للنزهة، حيث يتم إثارة جو النزهة على تل الأعشاب من خلال عرض بعض سلسلات الرسوم المتحركة الحديثة وتقديم عروض موسيقية. علاوة على ذلك سيتم تنظيم عرض موسيقي تقدمه فرقة الأوكسترا التابعة لبلدية سيول وسوق للتصميم وورشة عمل للأطفال وغيرها. وتنوي المؤسسة الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية من خلال دعوة أطفال محرومين ثقافيا للمشاركة في فصول المعايشة ومشاهدة الأفلام. وقال مسؤول فيها إن المهرجان يضم الكثير من البرامج الثقافية المناسبة لجميع أفراد الأسر بالتوازي مع إعادة البدء في ممارسة الأنشطة في الهواء الطلق والتي كانت متوقفة بسبب جائحة كورونا.